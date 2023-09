Vincent Bruins

Vrijdag 22 september 2023 20:13

Sebastian Vettel heeft er geen spijt van dat hij met pensioen is gegaan. Toch bleek het hem "pijn" te doen om langs de baan te staan in Suzuka tijdens de vrije trainingen.

De viervoudig wereldkampioen stopte na afgelopen seizoen met de Formule 1. Sindsdien is hij bezig met campagnes om aandacht te vragen voor bepaalde problemen in de wereld. Vettel bezit een Williams FW14B waarmee hij rijdt op evenementen zoals de Goodwood Festival of Speed. De bolide waarmee Nigel Mansell in 1992 de titel pakte, is modificaties ondergaan, zodat deze op CO2-neutrale synthetische brandstof kan rijden. Ook heeft hij in bocht 2 van het Suzuka International Racing Course, nu omgedoopt tot 'Buzzing Corner', samen met de andere coureurs insectenhotels gebouwd om aandacht te vragen voor biodiversiteit.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Albon vergeeft Pérez voor incident in Singapore: 'Zal nog steeds kerstkaart van me krijgen'

Favoriete circuit

Aan de ene kant heeft Vettel laten weten dat je nooit nooit moet zeggen als het gaat om een mogelijke comeback, maar de Duitser heeft ook verteld dat hij er geen spijt van heeft dat hij met de Formule 1 is gestopt. Toch lijkt afscheid nemen van de koningsklasse van de autosport moeilijker dan gedacht, zo bleek toen hij langs de baan stond tijdens de vrije trainingen op Suzuka. "Het doet pijn om deze auto's langs te zien gaan," vertelde hij tegenover Sky Sports Deutschland. "Ik wist dat het moeilijk zou zijn om hier te zijn, maar zó moeilijk... Ik bedoel, het is mijn favoriete circuit. Ik zei vorige jaar dat ik hier mijn rentree zou maken. En nu sta ik hier dan." Vettel zei na de Japanse Grand Prix van 2022 via de boardradio dat hij maar al te graag op Suzuka zou willen invallen. "Uiteraard hou ik ervan om hier te rijden en volgens mij voelde dit circuit altijd erg levendig en ook de passie voelt heel erg levendig."