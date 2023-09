Hoe laat begint de kwalificatie voor de Grand Prix van Japan?

Vincent Bruins

Vrijdag 22 september 2023 18:47

De kwalificatie voor de Grand Prix van Japan staat op de vroege zaterdagochtend op het programma. Het circuit van Suzuka is niet de makkelijkste baan om op in te halen en dus zal het een belangrijke sessie worden.

De Grand Prix van Japan vormt dit seizoen de zestiende ronde van het wereldkampioenschap Formule 1. Suzuka is populair bij niet alleen de fans, maar ook bij de coureurs. Vanwege de snelle, bochtige layout en het feit dat er naast de baan eigenlijk alleen grindbakken liggen, wordt dit als een echt old-school circuit gezien. Er is een boel geschiedenis geschreven op Suzuka en dat kan ook dit weekend gebeuren. Red Bull Racing maakt namelijk kans om de constructeurstitel hier veilig te stellen.

De vrijdag in Japan

De eerste twee trainingen werden vrijdag verreden en daarin werd duidelijk dat Red Bull, na een teleurstellend weekend in Singapore, nu weer de snelheid te pakken heeft. Max Verstappen wist de eerste training als snelste af te sluiten met een gat van zes tienden naar de Ferrari van Carlos Sainz. De Nederlander ging ook in de tweede training harder dan wie dan ook. Met een rondetijd van 1:30.688 was hij drie à vier tienden sneller dan de andere Ferrari van Charles Leclerc. McLaren lijkt ook rap te zijn op Suzuka. Lando Norris klokte in beide sessies de derde tijd.

Tijdschema Grand Prix van Japan

De zaterdag in Japan wordt om 4:30 uur Nederlandse tijd afgetrapt met de derde en laatste vrije training. De coureurs krijgen dan nog één keer zestig minuten de kans om de perfecte afstellingen voor de kwalificatie te vinden. Het bepalen van de startopstelling zelf gaat om 8:00 uur van start. Op zondag is het om 7:00 uur tijd voor de Grand Prix van Japan.

Zaterdag 23 september

4:30 uur: Vrije Training 3

8:00 uur: Kwalificatie

Zondag 24 september

7:00 uur: Grand Prix van Japan