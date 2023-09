Remy Ramjiawan

Teambaas Christian Horner is toch wel trots op het Oostenrijkse team, nu het kampioenschap zich richting de eindfase gaat begeven en Red Bull de prijzen gaat binnenhalen. De teambaas is daarnaast de opmerking van Toto Wolff niet vergeten en stelt dat de twee kampioenschappen slechts voor Wikipedia zijn.

De formatie uit Milton Keynes is, ondanks het resultaat in Singapore, bezig met een enorm sterk seizoen, waarin het al veertien van de vijftien Grands Prix heeft weten te winnen. Dat kan overigens niet op gejuich van iedereen rekenen, want de sport wordt volgens sommigen op dit moment saai genoemd. Horner is uiteraard bezig met het belang van zijn renstal en die ligt op koers om binnen afzienbare tijd weer twee kampioenschappen naar zich toe te trekken.

Trots

Op de persconferentie voor teambazen legt Horner uit dat hij toch wel erg trots is op het team. "Als we deze twee titels tijdens de volgende races kunnen behalen - ik weet dat niemand tegenwoordig nog naar Wikipedia kijkt - is dat een prestatie waar we erg trots op zullen zijn", zo knipoogt hij nog naar zijn collega van Mercedes. Wolff gaf na het behalen van de tiende zege van Max Verstappen aan dat het niet echt een grootse prestatie is, want het was slechts een statistiek voor Wikipedia. Daar kwam Wolff overigens later weer op terug, door te stellen dat het misschien geen 'intelligente opmerking' was.

Red Bull kan dit weekend in Japan de constructeurstitel al veiligstellen, al moet daar nog wel wat voor gebeuren. Zo moet de brigade uit Milton Keynes één punt meer scoren dan Mercedes, tegelijkertijd mag Ferrari niet meer dan 21 punten meer dan Red Bull pakken dit weekend.