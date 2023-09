Remy Ramjiawan

Donderdag 21 september 2023 09:37 - Laatste update: 09:46

Het raceweekend in Singapore is er eentje om snel te vergeten voor Max Verstappen, al onthult de tweevoudig kampioen dat hij er niet 'wakker van ligt' dat het team is verslagen. De Limburger vindt dat Ferrari het in dit geval gewoon verdiende, was ze hadden het simpelweg beter voor elkaar.

Tot aan de race in Singapore was het Red Bull Racing dat de klok sloeg binnen de Formule 1. Het team heeft vijftien zeges op rij weten te pakken, waarvan Verstappen er tien achter elkaar wist te verzamelen. Fans van andere teams hebben zich uitgelaten over de amusementswaarde van de sport en wezen naar de dominantie van Red Bull. In hun ogen werd de sport saai, omdat er telkens één team met de zeges van door ging.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Vettel heeft 'bij'-bedoeling met geel-zwarte kerbstones op Suzuka

'Dan ben je geen echte fan'

Verstappen heeft zich niet vaak uitgelaten over dat argument, maar voorafgaand aan de Grand Prix van Japan, gaat hij er bij De Telegraaf op in. "We zijn in Singapore verslagen op een duidelijke manier. Daarom was ik er ook vrij relaxed onder. Zoals onze dominantie in mijn ogen ook niet verkeerd was voor de sport. We deden het gewoon beter dan anderen. Als mensen dat niet kunnen appreciëren, dan ben je geen echte fan", zo vindt de Nederlander. "In Singapore hadden andere teams het beter voor elkaar dan wij en verdienden ze het ook om te winnen. Omdat ze beter presteerden, niet omdat sommige mensen het daarvoor misschien saai vonden."

'In Japan gaan we opnieuw proberen zege te pakken'

Hoewel Red Bull Racing in Singapore dus de plank missloeg, dat doet in de ogen van Verstappen niets af aan de sterke reeks die neergezet is. "We hebben één Grand Prix niet gewonnen: ‘shit happens’. Hier gaan we gewoon weer door en proberen het opnieuw." Dat er een eind zou komen aan de overwinningen, dat wist hij natuurlijk zelf ook wel. "Ik had natuurlijk graag gewonnen in Singapore, maar ik wist ook dat er een dag zou komen dat ik niet zou gaan winnen of dat er iets verkeerd zou gaan."