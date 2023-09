Lars Leeftink

Max Verstappen en zijn collega's zijn komend weekend in Suzuka voor de Formule 1 Grand Prix van Japan. De zestiende race van 2023 gaat niet de race zijn waar Verstappen zijn derde titel op rij pakt, maar de Nederlander gelooft wel dat herstel na het weekend in Singapore mogelijk is.

Verstappen en Red Bull kende een dramatisch weekend in Singapore, waar er een einde kwam aan de zegereeks van zowel Verstappen als Red Bull. Carlos Sainz won de race, terwijl Verstappen het moest doen met P5. De Nederlander kon Charles Leclerc net niet inhalen, maar ondanks dit resultaat liep hij nog steeds uit op teamgenoot Sergio Perez en maakt hij in Qatar al een grote kans om wereldkampioen te worden. Het scenario van vorig jaar, toen Verstappen wereldkampioen werd in Japan, is komend weekend echter niet mogelijk.

Verstappen over Japan

In gesprek met Formula1.com zegt Verstappen dat Singapore normaal gesproken een incident was en dat het team er weer staat als de Formule 1 in de nacht van donderdag op vrijdag aan de eerste twee trainingen begint. “Het is belangrijk dat we alles analyseren, maar dat heeft geen haast. Singapore is zo anders dan hier als het gaat om de afstelling van de auto, dus ik maak me geen zorgen dat zo’n weekend ons weekend hier zal verstoren. [Dit circuit] voelde goed aan op de simulator, dus dat is een goed teken.”

Na een moeizame eerste paar races is McLaren echter een serieuze uitdager voor podiumplekken geworden, deels door de upgrades. Toch doen ook Lando Norris en Oscar Piastri, die deze week zijn contract verlengde tot eind 2026, het erg goed dit seizoen. Verstappen is ook onder de indruk van de ontwikkeling bij McLaren. “Wat McLaren dit jaar gedaan heeft is behoorlijk indrukwekkend, van waar ze begonnen zijn tot waar ze nu staan. Ik verwacht dus dat ze sterk zullen zijn, maar ik verwacht dat wij wel een voorsprong op ze hebben.”