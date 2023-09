Lars Leeftink

Lewis Hamilton en Charles Leclerc hebben zich uitgesproken over de kwalificatie van de Formule 1 Grand Prix van Singapore, die door de drie onderzoeken rondom Max Verstappen veel controversie opleverde. Hamilton en Leclerc willen meer duidelijkheid en waren verrast dat de Nederlander geen straf kreeg, maar twee waarschuwingen.

Verstappen kreeg na de kwalificatie in Singapore te maken met drie onderzoeken, nadat hij Logan Sargeant en Yuki Tsunoda had gehinderd en ook in de pitstraat coureurs had opgehouden. Voor het tweede en derde incident kreeg Verstappen een waarschuwing, omdat zijn team niet goed genoeg gecommuniceerd had. Bij het incident met Sargeant was geen verdere actie nodig. Pierre Gasly en Leclerc kregen voor hetzelfde vergrijp eerder dit seizoen drie plaatsen gridstraf, maar Verstappen ontkwam hieraan. Dit heeft bij de andere coureurs en teams veel losgemaakt.

Hamilton over Singapore

Tijdens de persconferentie in Japan zegt Hamilton dat zeker de situatie waarin Verstappen bij de ingang van de pitstraat aan het hinderen was, wel een straf had mogen opleveren. Hij vraagt hierbij eerst aan de aanwezige mensen of het stoppen voor de uitgang van de pitstraat volgens de regels mag of niet. "Ik was in de pitstraat toen iedereen stopte en ik kon niet zien wat er voor me gebeurde. We pushen altijd en werken zo nauw mogelijk samen met de FIA om consistentie te hebben en er is wat variatie, dus we moeten er zeker aan blijven werken."

Leclerc

Leclerc zegt over dat incident dat hij verrast was dat Verstappen geen gridstraf kreeg voor dit vergrijp. "Ik was een beetje verrast. Vooral die in de pitstraat, want dat zou in de toekomst voor vervelende situaties kunnen zorgen. Maar nogmaals, zoals Lewis al zei, het is altijd een open discussie met de FIA en we proberen uit te leggen wat ons standpunt is en hoe we het kunnen verbeteren. En ik weet zeker dat we die discussie morgenavond tijdens de briefing zullen voeren."