Donderdag 21 september 2023 10:22 - Laatste update: 12:49

Nu Liam Lawson al drie races in de koningsklasse heeft gereden, voelt hij er maar weinig voor om weer terug te keren naar een rol als reservecoureur. De Nieuw-Zeelander is vanaf de race in Zandvoort de invaller van de geblesseerde Daniel Ricciardo en mikt uiteraard op een vast zitje in 2024.

Voor Lawson staat race nummer vier op het programma met de wedstrijd op Suzuka. Als teamgenoot van Yuki Tsunoda wist hij de afgelopen wedstrijden het hoofd koel te houden en in Singapore zelfs twee punten bij te schrijven. Hoewel hij op dit moment nog steeds knokt voor het kampioenschap in het Japanse Super Formula, legt Lawson bij F1i uit dat hij volgend seizoen graag een vast plekje in de Formule 1 wil hebben.

Reservecoureur is gepasseerd station

Hoewel er nog niets voor volgend seizoen vaststaat, gaat Lawson in op zijn eigen toekomst in de Formule 1. "Ik zou niet graag teruggaan naar de rol van reservecoureur, maar ik weet natuurlijk hoe moeilijk het is om in de Formule 1 te komen. Dus wat er gaat gebeuren, zal gebeuren, maar over deze dingen heb ik nog niet echt nagedacht", zo legt hij uit. De Nieuw-Zeelander heeft simpelweg zijn kans gekregen en het is aan hem om te laten zien dat hij thuishoort in de koningsklasse. "Ik probeer er gewoon het beste van te maken. Wat er tot nu toe is gebeurd, is vrij positief."

Nog steeds wennen aan de auto

Wel gaat hij na dit raceweekend met de leiding praten over zijn toekomst: "Het is duidelijk dat ik in de Formule 1 wil rijden. Nu ik deze kans heb, probeer ik er alles aan te doen om te laten zien dat ik hier kan zijn. Maar al die gesprekken zullen na dit weekend plaatsvinden." Lawson heeft halsoverkop het zitje van Ricciardo moeten invullen en is nog steeds bezig om vertrouwd te raken met de AT04. "Ik race tegen jongens die dit seizoen al elf of twaalf races hebben gereden, dus we zijn zeker tijd aan het inhalen. Elke week raak ik meer op mijn gemak met de auto, dus hopelijk ga ik dit weekend weer een stapje verder. Vergeleken met andere auto's waarin ik heb gereden, kost het veel meer tijd om me aan te passen aan de Formule 1", aldus Lawson in Japan.