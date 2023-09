Bevestigd: Liam Lawson racet ook in Japan mee

Elena Popova

Maandag 18 september 2023 18:39 - Laatste update: 19:43

Liam Lawson blijft ook voor de Grand Prix van Japan achter het stuur zitten van de AlphaTauri, zo is zojuist bevestigd. De Nieuw-Zeelander mocht Daniel Ricciardo vervangen toen deze geblesseerd raakte op Circuit Zandvoort, maar de man uit Perth is nog onvoldoende hersteld om op Suzuka alweer zijn kilometers te maken. Zodoende mag Lawson ook in Japan acte de présence geven.

De 21-jarige Lawson werd in 2022 de reservecoureur van Red Bull Racing. Dit jaar kreeg hij plotseling de kans om zichzelf te bewijzen op het circuit van Zandvoort, nadat Ricciardo zijn hand brak tijdens een vrije training. Hoewel de reservecoureur niet verwachtte dat hij mee zou racen dit jaar, pakte hij direct de kans om te laten zien wat hij waard is. Na het verdienen van zijn eerste 2 punten in Singapore, was het voor hem nog onduidelijk of hij ook op Suzuka mocht deelnemen aan de koningsklasse. AlphaTauri-teambaas Peter Bayer bevestigde echter tegen ServusTV dat de Nieuw-Zeelander ook in Japan mee zal racen.

Lawson’s toekomst bij AlphaTauri

Dat Lawson aandacht trekt is zeker, maar krijgt hij ook een stoeltje bij het zusterteam van Red Bull Racing in 2024? Wie volgend jaar in de AlphaTauri-bolide rijdt, kan volgens Peter Bayer in ‘de volgende paar dagen’ besloten worden. ‘’De discussies zijn in volle gang. We zien elkaar dagelijks en proberen dit te coördineren’’, zei Bayer tegen Sky Deutschland. Wanneer hij gevraagd werd naar de prestaties van Lawson, vertelde Bayer: ‘’We zijn erg blij met zijn prestatie. Hij heeft daarmee een vast plekje in de groep verdiend.’’ De Nieuw-Zeelander geeft echter aan zich niet op volgend jaar te focussen. Hij richt zich nu op het ‘optimaal presteren tijdens elke sessie’ en legt uit dat de beslissing niet in zijn handen ligt, maar in die van de Red Bull-bazen.

Ricciardo’s terugkeer

Hoewel Ricciardo nog niet volledig hersteld is, verwacht AlphaTauri hem dit seizoen nog wel terug te zien in de AT04. De Australiër is volop bezig met zich klaar te maken voor een terugkeer. Wanneer dit gebeurt weet niemand nog te vertellen. Wel is het bekend dat Lawson in het laatste weekend van oktober een volgende race van de Japanse Super Formula op de planning heeft staan. Volgens Peter Bayer wil de coureur de Japanse Super Formula graag afmaken, dus zal Daniel Ricciardo ‘zeker terug in zijn auto zijn dit jaar’.