Brian Van Hinthum

Maandag 11 september 2023 14:01 - Laatste update: 14:01

Red Bull Racing heeft tot nu toe alle races gewonnen van dit seizoen en er bestaat zelfs de gedachte dat men dat tot het einde van het jaar zo kan gaan houden. Zorgen zijn er vooral om de aanstaande Grand Prix in Singapore, een minder circuit voor de Red Bull en juist een kracht van teams al McLaren en Mercedes. Giedo van der Garde denkt echter wel dat het goedkomt.

Voorlopig staat er geen enkele maat op het onverslaanbaar lijkende Red Bull. De formatie van Christian Horner wist tot nu toe alle mogelijke overwinningen te grazen te nemen en dus wordt er langzaam maar zeker gekeken naar een mogelijk ongeslagen seizoen. In Milton Keynes lijken ze vooral huiverig te zijn voor de race van het aankomend weekend op het Marina Bay Circuit. Zowel Horner als Helmut Marko lieten al doorschemeren dat de grootste uitdaging van het resterende seizoen in Singapore lijkt te liggen.

Artikel gaat verder onder video

Aanval Pérez?

Van der Garde denkt in gesprek met Motorsport.com echter dat het allemaal wel mee gaat vallen qua aanvallen van andere teams. "Ik denk het niet. Ik denk dat we dit jaar al eerder hebben gezien dat ze heel sterk zijn op straatcircuits. Monaco, Baku. Ze hebben dit jaar alles al gewonnen. Ik verwacht dat ze daar ook wel weer gaan winnen en dat het een strijd zal zijn tussen Verstappen en zijn teamgenoot", zegt de analist. Daarmee doelt hij dus op Sergio Pérez. "Als Perez een goede dag heeft, kan hij winnen. Hij is natuurlijk gek op stratencircuits. Maar als Perez net een beetje een off-day heeft en Max heeft een werelddag, dan kan hij zo met twee vingers gaan staan."

Perfect rondje

De oud Formule 1-coureur denkt wél dat er in ieder geval voor gestreden moet gaan worden onder de kunstlichten van Marina Bay. "Mercedes zal daar wel sterk zijn, McLaren zal daar sterk zijn, Perez zal daar sterk zijn. Dus hij moet gewoon een perfect rondje kunnen rijden in de kwalificatie. Zijn team moet hem niet afbreken." Als Verstappen wint, kan hij zijn streak in ieder geval vervolgen. "Het gaat hem zo makkelijk af. En hij doet het op zo'n superieure wijze dat het echt nog wel eens door kan gaan. Dus in plaats van dat hij zometeen tien vingers omhoog doet, hoeft hij maar twee vingers omhoog te doen. Dan maakt hij er elf van, weet je wel."