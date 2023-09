Vincent Bruins

Lance Stroll maakt een teleurstellend seizoen mee vergeleken met Aston Martin-teamgenoot Fernando Alonso. Sinds hij zijn eerste pole position behaalde voor de Turkse Grand Prix in 2020, lijkt het daarna achteruit te zijn gegaan met de Canadees. Nico Rosberg zet zijn vraagtekens bij de prestaties van Stroll.

Met drie tweede plaatsen, vier derde plaatsen en nog zeven finishes binnen de top tien vecht Alonso om de derde plek in de tussenstand met Mercedes-coureur Lewis Hamilton. Stroll moet het momenteel doen met de negende positie. In Saoedi-Arabië had hij nog wel een realistische kans om een podium te pakken, maar hij viel al vroeg uit, toen de power unit de geest gaf. In Australië twee weken later werd hij vierde, zijn beste resultaat van 2023 tot nu toe. Sinds de zomerstop voorbij is, heeft Stroll nog geen punt gescoord.

Slechtste weekend ooit

De Italiaanse Grand Prix was wellicht het slechtste raceweekend van het seizoen tot nu toe voor Stroll. Hij liep Q2 in de kwalificatie mis op maar liefst negen tiende van een seconde wat tegenwoordig een enorm gat is in de Formule 1. "Het was zeker lastig. Ik voelde geen enkele grip in de auto. Ik weet niet of het eraan ligt dat we [vrijdag] geen ronde hadden gereden of dat het gewoon aan de sessie lag. We moeten onderzoeken wat er is gebeurd. Dat was de slechtste sessie die ik ooit heb meegemaakt," vertelde hij toen tegenover onder andere GPFans. Op de zondag werd het niet veel beter. De zoon van Aston Martin-eigenaar Lawrence Stroll werd kleurloos zestiende.

Stroll als coureur moet heroverwogen worden

"Ik snap echt niet wat er met Stroll is gebeurd, want hij is een erg goede coureur," zei Rosberg bij Sky Sports F1 na afloop van de wedstrijd op Autodromo Nazionale Monza. "Hij liet aan het begin van het seizoen zien dat hij dichtbij Fernando kon zitten. Ik denk dat Aston Martin het zich op de lange termijn niet kan veroorloven om een coureur te hebben die zo ver weg zit. Of Lance keert terug op de positie waar hij kan zitten en waar hij hoort te zitten, of ze moeten heroverwegen of ze met hem als tweede coureur verder willen gaan. Je moet Fernando namelijk ook pushen. Het werken aan de afstelling gaat veel beter, wanneer er twee coureurs bij betrokken zijn."