Marko haalt uit naar Wolff en Mercedes, Rosberg onthult verborgen Hamilton-frustraties | GPFans Recap

Donderdag 7 september 2023 21:58

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Na de Grand Prix van Italië hebben de heren coureurs een weekje rust, alvorens het hele circus in Azië neerstrijkt voor de Grand Prix van Singapore op het Marina Bay Circuit. Ondertussen draait de wereld van de Formule 1 natuurlijk gewoon door en zijn er altijd wel prominenten die de nodige uitspraken doen. Helmut Marko sloeg bijvoorbeeld hard terug richting de Wikipedia-opmerking van Toto Wolff, terwijl diezelfde Marko de woede van het internet op zijn hals haalde met een aantal bijzondere opmerkingen over Sergio Pérez.

Rosberg moest frustratie na nederlaag tegen Hamilton in 2014 verbergen

Nico Rosberg, voormalig F1-coureur bij onder meer Mercedes en kampioen in 2016, heeft onthuld hoe hij zijn teleurstelling verbergen moest nadat hij in 2014 tijdens de Formule 1 Grand Prix van Bahrein verloor van Lewis Hamilton. “Ik zei na de race 'Wauw! Dat was het leukste dat ik ooit in een raceauto heb gehad.' Maar eigenlijk was dat het verst mogelijk van de waarheid”, vertelde hij aan de podcast van Sky Sports F1. "Ik was ernstig boos en gekwetst toen ik als tweede eindigde achter Lewis." Het hele artikel lezen? Klik hier.

Marko wuift Wikipedia-opmerking Wolff weg: "Geen serieuze tegenstander"

Red Bull-adviseur Helmut Marko heeft de opmerking van Toto Wolff over het record dat Max Verstappen in Monza wist te bereiken ook gehoord. De teambaas van Mercedes bagatelliseerde de overwinningsreeks van de Nederlander, die in Italië de tien wist te bereiken, en volgens Marko is die opmerking veelzeggend over de houding van Mercedes. Het hele artikel lezen? Klik hier.

Mercedes gelooft in goed resultaat tijdens GP Singapore

Andrew Shovlin, head of trackside engineering van Mercedes, denkt dat Mercedes tijdens de Formule 1 Grand Prix van Singapore een serieuze uitdager kan zijn van Red Bull Racing en Max Verstappen. "Er zijn genoeg redenen om te bedenken waarom we in Singapore beter zullen presteren, want het is een circuit was maximale downforce nodig is. Als je kijkt naar Barcelona, Boedapest en zelfs Zandvoort, dan zie je dat onze auto daar goed op presteert." Het hele artikel lezen? Klik hier.

Marko zorgt met opmerking voor ophef op Reddit: "Komt omdat hij Zuid-Amerikaans is"

Helmut Marko laat de afgelopen dagen zichzelf meermaals op kritische wijze uit over Sergio Pérez, de man die in ieder geval nog tot en met 2024 onder contract staat in Milton Keynes. Dit keer zorgt zijn opmerking voor verbaasde reacties op het internetforum Reddit, waarbij hij zelfs als 'racistisch' bestempeld wordt. Het hele artikel lezen? Klik hier.

Vasseur wijst naar foutloze Verstappen: "Al twee jaar lang"

Volgens Frédéric Vasseur is het meest indrukwekkende aan Max Verstappen dat de Nederlander al twee jaar op rij geen fouten weet te maken. De tweevoudig kampioen bekroonde in Italië zijn grootse vorm, door zijn tiende zege op rij te pakken. Het hele artikel lezen? Klik hier.