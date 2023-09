Lars Leeftink

Nico Rosberg, voormalig F1-coureur bij onder meer Mercedes en kampioen in 2016, heeft onthuld hoe hij zijn teleurstelling verbergen moest nadat hij in 2014 tijdens de Formule 1 Grand Prix van Bahrein verloor van Lewis Hamilton.

Het 'Duel in the Desert', zoals het werd genoemd, was de tweede race in het turbo-hyrbide tijdperk van de koningsklasse en zag een fantastische strijd tussen het Mercedes-duo Rosberg en Hamilton, waarbij laatstgenoemde oppermachtig was ondanks dat Rosberg de favoriete strategie heeft. Het was een race die bekend staat om het eerste Force India-podium van Sergio Pérez en de allereerste nachtrace van Bahrein, maar ging uiteindelijk de boeken in als één van de beste duels van het seizoen 2010. Bijna tien jaar na de beproeving bevestigde Rosberg dat zijn plezier na de race allemaal een Hollywood-act was, ondanks het blije gezicht dat hij op besloot te zetten na de race.

Rosberg was boos

“Ik zei na de race 'Wauw! Dat was het leukste dat ik ooit in een raceauto heb gehad.' Maar eigenlijk was dat het verst mogelijk van de waarheid”, vertelde hij aan de podcast van Sky Sports F1. "Ik was ernstig boos en gekwetst toen ik als tweede eindigde achter Lewis."

Seizoenen daarna

Rosberg zou in 2014 en 2015 zijn meerdere moeten erkennen in Hamilton, die wereldkampioen werd tijdens die seizoenen. Het was het begin van de dominantie van Mercedes en Hamilton, die tot eind 2020 zou duren. Rosberg kreeg het echter voor elkaar om in 2016 de Brit na een verhit duel te verslaan en voor het eerst wereldkampioen te worden. Daarna besloot Rosberg ook meteen te stoppen, deels omdat hij geel plezier meer beleefde aan de sport. “Het was geen pretje, want wij als coureurs moeten altijd een beetje Hollywood zijn. Je kunt niet altijd de waarheid zeggen, want anders werkt het averechts.”