Jan Bolscher

Donderdag 7 september 2023 06:59

De Formule 1 maakt zich op om naar Singapore af te reizen, waar op zondag 17 september de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap wordt verreden. De straten van het Marina Bay Street Circuit in combinatie met het feit dat het een nachtrace is, zorgen traditiegetrouw voor indrukwekkende beelden.

Het Europese deel van het koningsklasse-seizoen zit erop, en dat betekent dat de hele karavaan de oversteek maakt naar overzeese werelddelen voor de resterende acht races. De eerste stop is Singapore, waar sinds 2008 een officiële ronde van het wereldkampioenschap Formule 1 wordt afgewerkt. Dit gebeurt op het Marina Bay Street Circuit. Zoals de naam al doet vermoeden loopt het circuit deels door het havengebied van Singapore, maar het doorkruist ook een belangrijk deel van het stadscentrum. De openbare wegen worden zodoende ieder jaar omgetoverd tot een behoorlijk bochtige stratencircuit. De Grand Prix van Singapore werd in 2020 en 2021 afgelast vanwege de coronapandemie.

Marina Bay Street Circuit

Het asfalt van het Marina Bay Street Circuit is 4,940 kilometer lang en telt in totaal maar liefst 23 bochten. In combinatie met de vaak hoge en drukkende temperaturen rond deze tijd van het jaar zorgt dit ervoor dat de Grand Prix van Singapore voor de coureurs één van de zwaarste races van het jaar is. Tijdens het rijden verliezen ze ontzettend veel vocht, waardoor het vaak moeilijk is om 62 ronden lang volledig gefocust te blijven. Door de smalle lay-out van het circuit wordt een foutje echter direct afgestraft. Ondanks dat inhalen hier in het verleden vaak lastig is gebleken, zorgt de race dan ook regelmatig voor spektakel. Sergio Pérez wist de afgelopen editie op zijn naam te schrijven.

Tijdschema Grand Prix van SIngapore

Vanwege het tijdsverschil met Europa en de vaak enorme hitte gedurende dag, worden alle sessies lokaal richting de avond afgewerkt. Goed nieuws voor de Nederlandse fans, want het tijdschema wijkt hierdoor slechts een klein beetje af van wat we kennen van de Europese races. Het weekend wordt op vrijdag 15 september om 11:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training, waarna het om 15:00 uur tijd is voor de tweede oefensessie. Op zaterdag 16 september is het om 11:30 uur tijd voor de derde vrije training, waarna we om 15:00 uur gaan kwalificeren. De Grand Prix van Singapore gaat op zondag 17 september om 14:00 uur van start.

Vrijdag 15 september

11:30 uur: eerste vrije training

15:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 16 september

11:30 uur: derde vrije training

15:00 uur: kwalificatie

Zondag 17 september

14:00 uur: Grand Prix van Singapore