Woensdag 6 september 2023 12:49

Robert Doornbos en Rob Kamphues zien kansen voor Sergio Pérez om er in Singapore vandoor te gaan met de overwinning, maar daar lijkt Jos Verstappen het niet mee eens te zijn.

De Formule 1-karavaan heeft het Europese deel van de kalender inmiddels afgerond en maakt zich op om naar Singapore af te reizen, waar op zondag 17 september op de straten van Marina Bay de vijftiende ronde van het wereldkampioenschap 2023 wordt verreden. Ondanks de bochtige layout van het circuit wordt Red Bull Racing als favoriet voor de overwinning gezien, met Max Verstappen als grote man binnen het team. De Nederlander schreef dit seizoen al twaalf overwinningen op zijn naam, waarvan de laatste tien achtereenvolgend. Een statistiek die nog nooit eerder voorkwam in de Formule 1.

Kansen voor Pérez in Singapore

Van Pérez is het bekend dat hij goed uit de verf komt op stratencircuits. Zo schreef hij dit seizoen de races in Saoedi-Arabië en Azerbeidzjan op zijn naam, zijn enige twee overwinningen van het seizoen. De Mexicaan kende een slechte reeks voor de zomerstop, maar lijkt met een vierde plaats in Zandvoort en een tweede plaats in Monza zijn vorm weer enigszins hervonden te hebben. In het Ziggo-programma Crashen in de Keuken laten Robert Doornbos en Robert Kamphues weten te denken dat Pérez een goede kans maakt op de overwinning in Singapore.

Reactie Jos Verstappen

Pérez krijgt een acht, ik vind Pérez goed", trapt Doornbos af. "Hij zegt zelf: 'Ik het het gevoel dat mijn vorm weer volledig terug is.' Dat kan ik me voorstellen als je een podium pakt. In Zandvoort een week geleden piste hij naast het podium, nu stond hij erop." Kamphues vult vervolgens aan: "Schrijf even met potlood op dat hij in Singapore Max pakt", waarna het duo verder praat over dat het erop lijkt dat het nog niet helemaal tot Pérez doordringt dat hij een auto heeft waar hij races mee kan winnen. Jos Verstappen lijkt het er echter niet mee eens te zijn, zo blijkt uit zijn reactie onder het fragment op Twitter: "Jullie begrijpen het nog steeds niet", leest het kort maar krachtig.

