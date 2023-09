Redactie

Maandag 4 september 2023 20:14 - Laatste update: 20:15

Max Verstappen schreef afgelopen weekend historie in Italië door zijn tiende Formule 1-zege op rij te boeken. De Nederlander hoefde dit in Lombardije echter niet alleen te vieren, want onder meer Sophie Kumpen en Kelly Piquet waren aanwezig.

Verstappen ging het weekend in met een kans om het record voor de meeste zeges op rij op zijn naam te schrijven. De Nederlander moest zondag wel vanaf P2 beginnen vanwege het feit dat Carlos Sainz op zaterdag te snel bleek te zijn. Tijdens de race hield Sainz het vijftien rondjes vol, waarna Verstappen erlangs ging en niet meer om zou kijken. De Nederlander heeft nu tien races op rij gewonnen en neemt het record over van Sebastian Vettel, die in 2013 negen races op rij won. Verstappen was in Monza niet alleen om zijn record te vieren.

Piquet en Kumpen

Tijdens de Formule 1-race werd Piquet door de regie in beeld gebracht. Het leverde op social media een stortvloed aan reacties op. Ook na de race was ze te zien terwijl ze toe aan het kijken was hoe Verstappen zijn tiende zege op rij vierde. De moeder van Verstappen, Sophie Kumpen, was ook aanwezig om haar zoon historie te zien schrijven.