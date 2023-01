Remy Ramjiawan

Zondag 29 januari 2023 12:17 - Laatste update: 12:19

Het team van Ferrari wil de ongeregeldheden tijdens de pitstops tot het verleden laten behoren. In het 2022-seizoen kende het team niet altijd vlekkeloze pitstops, maar dat moet in 2023 voorbij zijn, want de renstal wil voordat het seizoen in Bahrein wordt afgetrapt, zo'n duizend pitstops hebben uitgevoerd.

Het Italiaanse team heeft in 2023 een nieuw gezicht aan de top. Met Frédéric Vasseur aan het roer heeft Ferrari gekozen voor een teambaas van buitenaf. Het zou allemaal nodig zijn om het team een nieuw élan te geven, nadat het in 2022 naast de wereldtitel greep. De Scuderia liet tijdens de pitstops in het afgelopen jaar soms weleens wat steken vallen, maar dat moet het nieuwe oefenprogramma tot het verleden gaan behoren. Hoofd voertuigprestaties Diego Loverno, geeft bij de Italiaanse tak van Motorsport.com tekst en uitleg.

Testen, testen, testen

Loverno onthult dat het team vorig jaar in 73 procent van de pitstops onder de drie seconden wist te blijven tegenover 71 procent van Red Bull Racing, toch bleef dit achter bij de doelstelling van het team, dat had ingezet op 80 procent. Hetgeen is te oefenen en vooral Red Bull Racing, maar ook McLaren wisten de afgelopen jaren snelle pitstops af te leveren en Ferrari volgt inmiddels het voorbeeld.

"Tijdens de tests noteerden we buitengewone recordtijden. We kwamen uit op metingen van 1,65 [seconden], maar in het laboratorium komt de auto altijd perfect uitgelijnd op het station aan en stopt hij precies op het verwachte punt, terwijl tijdens een Grand Prix veel andere variabelen in het spel komen die de oefening erg ingewikkeld maken", zo legt de Italiaan uit over het werk achter de schermen. Loverno vervolgt: "De stops onder de 3 seconden worden als zeer goed beschouwd, tot 3,5 seconden zijn goed maar niet perfect, rond de 4 seconden is onvoldoende en boven de 4,5 seconden beschouwen we ze als mislukkingen."

Niveau verhogen

Niet alleen de snelheid van de pitstop moet worden verbeterd, ook de organisatie tijdens het cruciale moment moet beter. Afgelopen seizoen kwam het weleens voor dat Carlos Sainz of Charles Leclerc de pits in reed, maar uiteindelijk nog moest wachten op banden, wat resulteerde in kostbaar tijdverlies. "Het is cruciaal om het gemiddelde niveau van het team te verhogen", aldus Loverno.

