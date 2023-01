Brian Van Hinthum

Zaterdag 28 januari 2023 13:49

Fred Vasseur is begonnen aan zijn nieuwe baan bij het team van Ferrari en in die rol zullen er andere dingen van hem verwacht worden dan tijdens zijn werk als teambaas van Alfa Romeo. Ook zijn goede relatie met Toto Wolff kan op de proef gesteld worden, maar Vasseur geeft aan klaar te zijn om te 'vechten als een leeuw' met de Mercedes-baas.

Na een toch wat teleurstellend verlopen 2022 besloten Ferrari en Mattia Binotto uit elkaar te gaan. Ondanks de uitstekende auto, vielen de resultaten uiteindelijk toch redelijk tegen en moest men door eigen onnodige fouten toezien hoe de wereldtitel uiteindelijk redelijk gemakkelijk richting Red Bull Racing ging. Men moest bij de Scuderia dus op zoek naar een vervanger voor de vertrokken Binotto en men kwam in die zoektocht uit bij Alfa Romeo-teambaas Vasseur. De Fransman is inmiddels begonnen aan zijn avontuur in Italië en hij bespreekt dan ook de doelen en plannen die hij voor ogen heeft.

Artikel gaat verder onder video

Wolff onder de bus

In de rol als Ferrari-teambaas worden er andere dingen van hem gevraagd dan tijdens zijn Alfa Romeo-periode. Het betekent ook dat hij oog in oog komt te staan met goede vriend Wolff. Hij krijgt in een gesprek met onder meer GPFans de vraag of hij bereid is om de Oostenrijker onder de bus te gooien wanneer de gelegenheid daarom vraagt. "Ik weet dat we op de baan zullen vechten, in de stewardskamer zullen vechten en bij de FIA zullen. Dat hoort bij het leven", klinkt het vanuit de Fransman.

Vechten met Toto

Hij vervolgt: "Aan het einde van de dag gaat het wel om het grotere plaatje. Het is een voordeel om een goede samenwerking te hebben. Het hebben van een goede relatie geeft een hoop voordeel aan de Formule 1 teams. Ik heb ook met een aantal andere collega's een goede relatie. Dat is altijd goed. Vervolgens moeten we slim genoeg zijn om compleet over het leven te praten." Toch waarschuwt hij zijn Mercedes-collega. "Ik zal vechten als een leeuw met Toto op de baan."

