Remy Ramjiawan

Zaterdag 28 januari 2023 20:44

Tweevoudig wereldkampioen Max Verstappen was niet te spreken over de problemen tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans, waardoor hij een bijna zekere overwinning zag verdampen. Het bedrijf achter rFactor 2 heeft inmiddels een statement uitgegeven, met daarin een excuses aan de coureurs die last hadden van de euvels.

Verstappen was tijdens de virtuele race op weg naar de overwinning, toen plotseling het scherm op zwart ging. De koppositie had het team ineens verloren, want toen het beeld weer terug was, stond de auto van Team Redline ineens in de pitbox. In eerste instantie ging Verstappen wel door en vocht hij zich terug tot P14, maar de achterstand voor de Nederlander op P1 was al bijna twee rondjes geworden. Eerder was de race ook al stilgelegd wegens een beveiligingslek en waren er veel technische problemen, waardoor meerdere coureurs en teams uit de race werden gegooid. Verstappen noemde het geheel destijds een 'clownshow'.

Onderzoek naar verbeteringen

"Na de afsluiting van de virtuele 24 uur van Le mans in 2023 en de ongelukkige problemen die resulteerden in een dubbele rode vlag en het verbreken van de verbinding tussen spelers, is het technische team van Studio 397 bezig met een voorlopig onderzoek om de oorzaken en de richting van de ontwikkeling vast te stellen voor toekomstige productupdates", zo luidt het statement. Daarmee hoopt de organisator dat dezelfde problemen volgend jaar niet aanwezig zullen zijn.

Excuses

Maar niet alleen de belofte dat de game zich zal gaan verbeteren werd in de verklaring gezet. Enkele coureurs, waaronder Verstappen, zagen hun scherm op zwart gaan, buiten hun eigen toedoen. "Nogmaals onze excuses aan de fans en deelnemers van dit evenement voor de frustraties die deze incidenten hebben veroorzaakt. Problemen als deze zijn enorm frustrerend voor iedereen die betrokken is bij zo'n aanzienlijke productie, en we blijven vastbesloten om het 2023-evenement te gebruiken als een platform om onze kennis en ervaring uit te breiden, om te helpen een sterkere, robuustere set oplossingen in te bouwen voor elke online speler van rFactor 2", concludeert de ontwikkelaar.

