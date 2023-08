Remy Ramjiawan

Zondag 27 augustus 2023 19:01 - Laatste update: 19:11

Voor Red Bull-teambaas Christian Horner is er een last van zijn schouders gevallen met de overwinning van Max Verstappen in Zandvoort. Heel Nederland, maar ook daar buiten, had verwacht dat de tweevoudig kampioen 'het wel even zou doen', maar het was lastiger dan gedacht. Toch wist Verstappen het hoofd koel te houden en zijn negende zege op rij te pakken.

Door de overwinning van Verstappen tijdens de Grand Prix van Nederland, is de Limburger op gelijke hoogte gekomen met Sebastian Vettel. De Duitser kon in 2013 negen overwinningen achter elkaar plakken en dat is Verstappen nu ook gelukt. Daarvoor moest Verstappen wel zijn teamgenoot middels een pitstopstrategie voorbij en daarna vooral de RB19 in verraderlijke omstandigheden op de baan houden.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Marko prijst koele kikker Verstappen: "Zoveel emotie en zoveel druk voor hem"

Verstappen was condities de baas

Tegenover Viaplay legt Horner uit dat er een last van zijn schouders is gevallen: "We moesten het hele weekend onze A-game meebrengen. We hebben weer misschien twee weken nodig om over dit weekend heen te komen. Max is simpelweg geweldig geweest, zelfs briljant. Het hele weekend staat er al enorm veel druk op hem en wordt er veel van hem verwacht. Ook de regencondities heeft hij goed onder controle gehouden."

Record Vettel

In gesprek met GPFans legt Horner uit hoe bijzonder het is dat het record van Vettel is behaald: "Dat hij het record van Sebastian heeft weten te pakken, dat is iets wat ik nooit had kunnen bedenken. Dat we hier nu zitten en dat Max even heeft herhaald wat Sebastian tien jaar geleden deed, is enorm speciaal voor hem, maar ook voor ons als team."

Nine successive wins 🏆 Max matches Seb’s record 🤘 pic.twitter.com/pAqRTolRgC — Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) August 27, 2023

Discussie tussen Lambiase en Horner

Halverwege de race ging het regenen en daar waar engineer Gianpiero Lambiase wilde dat Verstappen naar binnen ging voor intermediates, wilde Verstappen nog even buiten blijven. "We wisten niet zeker wat het weer ging doen. Het konden slechts een paar regendruppels zijn, maar het kon ook flink gaan regenen. Op een gegeven moment schreeuwde ik richting GP: 'haal hem naar binnen!'", aldus Horner over de lastige omstandigheden.

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.