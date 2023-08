Lars Leeftink

Kevin Magnussen, die gisteren achttiende werd tijdens de kwalificatie, zal de Formule 1 Dutch Grand Prix vanuit de pitstraat gaan starten. Haas heeft zowel de motor als de versnellingsbak van de Deen vervangen.

Aangezien dit na parc fermé is gebeurd, ontvangt Magnussen een gridstraf en begint hij niet vanaf P18 maar vanuit de pitstraat. Wat de versnellingsbak betreft gaat het om de vijfde versnellingsbak van het seizoen, waardoor Magnussen nu over het maximale aantal van vier versnellingsbakken is. De Deen heeft daarnaast zijn verbrandingsmotor, Turbo Charger, MGU-H, Energy Store, Control Electronics en Exhaust System vervangen. Oftewel: op de MGU-K na al zijn motoronderdelen. Wat betreft de verbrandingsmotor, Turbo Charger, MGU-H, Control Electronics en Energy Store is Magnussen nu over de limiet. Verder heeft Charles Leclerc zijn versnellingsbak verwisseld (voor een versnellingsbak uit de huidige pool) en heeft ook Logan Sargeant wat dingen aan zijn auto verwisseld zien worden. Hier krijgen ze geen gridstraf voor, omdat dit allemaal binnen de regels van de FIA valt.

Het lijkt voor nu dus, naast de gridstraf van Yuki Tsunoda, de enige verandering te zijn in de startopstelling voor de race van vandaag. Tsunoda gaat van P14 naar P17 dankzij het hinderen van Lewis Hamilton tijdens Q2 op zaterdag, terwijl Magnussen dus van P18 naar P20 en een start vanuit de pitstraat gaat. Max Verstappen begint zondag vanaf P1 aan de race, voor Lando Norris en George Russell.

Kevin Magnussen heeft zijn motor en versnellingsbak vervangen na Parc Ferme, waardoor hij zakt van P18 naar P20 op de grid #DutchGP #F1 #Formule1 #Formula1 pic.twitter.com/QVBQ6qkOtW — GPFans NL (@GPFansNL) August 27, 2023

