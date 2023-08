Profiteer nu van 20% korting op eerste vier maanden van abonnement F1 TV Pro

Redactie

Donderdag 24 augustus 2023 08:05 - Laatste update: 09:23

Adv - Voor de mensen die nog geen gebruikmaken van F1 TV Pro en dit wel eens willen proberen, is er nu een mooie mogelijkheid. Van 21 augustus tot 28 augustus is het mogelijk om 20% korting te krijgen op F1 TV Pro tijdens de eerste vier maanden.

Sinds 2022 zijn de rechten van de Formule 1 in handen van Viaplay en zijn er samenvattingen te zien op Ziggo Sport en NOS. Voor alle volledige sessies van het seizoen in de Formule 1, maar ook Formule 2, Formule 3 en de Porsche Supercup kun je niet alleen bij Viaplay terecht in Nederland. De andere optie is F1 TV.

Artikel gaat verder onder video

F1 TV

Bij F1 TV zie je alle sessies in zijn volledigheid. Er is nu een actie waarbij F1 TV een abonnement aanbied met 20% korting tijdens de eerste vier maanden. De actie is op 21 augustus begonnen en loopt tot 28 augustus. De actie is alleen beschikbaar voor nieuwe klanten. Wil je nou een abonnement nemen op F1 TV Pro, waar je ook statistieken en verschillende camerastandpunten, onboard camera's van alle coureurs en verschillende talen qua commentaar hebt? Klik dan hier en neem nu een abonnement!

Kijk F1TV vier maanden met 20% korting!

De tweede seizoenshelft van de Formule 1 stream je alleen deze week, 4 maanden voor slechts €6,39 per maand. De speciale actie is geldig t/m uiterlijk 27 augustus.