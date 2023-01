Formule 1-teambazen: Wie heeft waar de leiding in 2023?

Redactie

Vrijdag 27 januari 2023 13:23 - Laatste update: 14:15

Tijdens het Formule 1-seizoen is silly season berucht, omdat er in die periode vaak nieuwe deals worden gesloten bij de coureurs. Dat was in het 2022-seizoen niet anders, met een aantal opmerkelijke transfers. Alleen ook de teambazen hebben een duit in het zakje gedaan en inmiddels beschikt ieder team over een verantwoordelijke.

Vier van de tien teams hebben voor een nieuw gezicht gekozen voor aanvang van het nieuwe jaar. Ferrari slaat een nieuwe weg in nadat het Mattia Binotto heeft laten gaan. Ook zijn er bij McLaren en Alfa Romeo een aantal wijzigingen geweest en niet te vergeten het team van Williams. Het nieuwe Formule 1-seizoen zal over een kleine maand van start gaan en GPFans maakt de balans op.

Red Bull Racing - Christian Horner

De constructeurskampioen van 2022 kiest voor continuiteit door de langstzittende teambaas aan te houden in persoon van Christian Horner. Hij bekleedt die positie bij Red Bull sinds het team in 2005 op de grid kwam en heeft een erfenis opgebouwd als één van de felste concurrenten in de paddock. Als gewiekst Formule 1-politicus heeft Horner het team neergezet als een dominante kracht in de sport en kijkt nu uit naar zijn volgende onderneming, Red Bull Powertrains, zonder enige aanwijzing dat hij zich zal terugtrekken.

Ferrari - Frédéric Vasseur

Frédéric Vasseur is de oprichter van misschien wel het meest succesvolle juniorteam dat er bestaat - ART Grand Prix - en is verantwoordelijk voor de ommekeer bij Sauber, zodat Audi zich vanaf 2026 bij het team zal aansluiten. Toch is de Fransman een intrigerende aanwinst voor een Ferrari-team dat wanhopig op zoek is naar succes na 14 jaar zonder titel. Kijken buiten het eigen personeelsbestand is een zeldzame zet van de Scuderia, dus na de mislukkingen van Mattia Binotto, zou Vasseur de man kunnen zijn om het tij te keren?

Mercedes - Toto Wolff

Toto Wolff staat sinds 2013 aan het roer bij Mercedes en heeft in die tijd de meest succesvolle periode voor een team in de geschiedenis van de Formule 1 overzien. Aan acht constructeurstitels op rij en zeven coureurskampioenschappen tot 2021 kwam vorig seizoen een eind, door de nieuwe technische reglementen van de sport, maar de Oostenrijker gaat de strijd niet uit de weg. Met de W14 hoopt de Duitse renstal het Ferrari en Red Bull weer moeilijk te gaan maken.

Alpine - Otmar Szafnauer

Otmar Szafnauer trad aan bij Alpine kort na zijn vertrek bij Aston Martin afgelopen winter en zag erop toe dat het team McLaren overvleugelde voor de vierde plaats in het klassement. Szafnauer houdt zelden zijn gevoelens voor belangrijke situaties achter, zowel intern bij het team als extern. Laat zijn waarschuwing aan Esteban Ocon en Fernando Alonso in Brazilië vorig jaar maar als waarschuwing dienen!

McLaren - Andrea Stella

Het verlies van Andreas Seidl zal McLaren dit seizoen pijn doen, maar zijn vervanger is - ondanks een sprong in het diepe - een zeer waardige opvolger. Andrea Stella heeft een schat aan ervaring in de Formule 1. Hij was engineer voor Michael Schumacher en Kimi Raikkonen bij Ferrari, maar heeft ook gesleuteld aan de auto van Fernando Alonso. Dit jaar krijgt hij de kans als teambaas en zal hij verantwoordelijk worden gehouden voor het resultaat.

Alfa Romeo - Alessandro Alunni Bravi

Ook een nieuw gezicht bij Alfa Romeo, ditmaal is het Alessandro Alunni Bravi. Seidl, in zijn nieuwe rol als Sauber CEO, heeft Alunni Bravi de taak gegeven om de 'teamvertegenwoordiger' van het team te worden naast zijn positie als Sauber managing director. Zal hij de figuur zijn die het team naar het Audi partnerschap zal leiden? De tijd zal het leren.

Aston Martin - Mike Krack

Mike Krack nam afgelopen voorjaar de taken over bij Aston Martin en ondanks een moeilijke start van het seizoen kon hij toezien op een ommekeer. De voormalige BMW-engineer hoopt nu op een voortdurende verbetering te zien nu Alonso zich bij het team voegt in de aanloop naar de voltooiing van Aston Martin's ultramoderne fabriekscomplex in Silverstone.

Haas - Guenther Steiner

Guenther Steiner, de ster van de Netflix-serie Drive to Survive, is een cultheld geworden. Steiner heeft Haas uit meer dan één financiële ramp met sponsorverlies geholpen en hoopt nu dat de nieuwe deal met MoneyGram een solide platform voor verbetering biedt.

AlphaTauri - Franz Tost

De no-nonsense-teambaas Franz Tost zal zijn gevoelens altijd kenbaar maken. De AlphaTauri-teambaas heeft via het Red Bull-juniorensysteem tal van coureurs helpen ontwikkelen, onder wie tweevoudig kampioen Max Verstappen, Daniel Ricciardo en Sebastian Vettel. Zal één van zijn beloften dit jaar - Nyck de Vries en Yuki Tsunoda - doorstoten naar grotere hoogten?

Williams - James Vowles

Mercedes komt dit jaar een man tekort met het verlies van voormalig strategiedirecteur James Vowles. Vowles heeft de plaats ingenomen die Jost Capito bij Williams heeft achtergelaten, na een teleurstellende start onder het nieuwe Formule 1-reglement. Dit is het moment voor Vowles om uit de schaduw van Wolff te treden, maar kan hij Williams weer competitief maken?

