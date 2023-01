Viaplay reageert op bekritiseerde prijsverhoging, Ben Sulayem opnieuw onder vuur | GPFans Recap

Brian Van Hinthum

Donderdag 26 januari 2023 21:45

In deze GPFans Recap nemen we je in vogelvlucht mee langs het meest gelezen Formule 1-nieuws van vandaag. Onderstaand vind je de meest besproken onderwerpen uit de koningsklasse van de autosport gebundeld in één artikel. Zo ben je binnen een paar minuten weer volledig op de hoogte van alle ontwikkelingen.

Op deze donderdag was het Alfa Romeo dat het laatste puzzelstukje na de grote teambazenstoelendans wist te leggen met de aankondiging van Alessandro Alluni Bravi. Daarnaast kwam onder meer naar buiten dat Mohammed Ben Sulayem in een brief aan zijn adres opnieuw onder vuur genomen is én reageert Viaplay op de veelbesproken en bekritiseerde prijsverhoging. Dit is de GPFans Recap van 26 januari.

Alfa Romeo schuift Bravi naar voren als nieuw gezicht van Formule 1-team

Alfa Romeo heeft de vervanger van Frédéric Vasseur gevonden in de Italiaanse Alessandro Alunni Bravi. Het is het eerste besluit van de nieuwe CEO van de Sauber Group, Andreas Seidl. De Duitser was de afgelopen jaren de teambaas van McLaren, maar koos voor een nieuw avontuur bij Sauber. Meer lezen? Klik hier!

Viaplay geeft verklaring voor prijsverhoging: "Willen onze klanten beste ervaring geven"

Het nieuws dat Viaplay van plan is om de abonnementsprijzen te gaan verhogen, is niet bij iedereen even goed gevallen. De zender wil de kijker voorzien van de beste digitale content en zag daarin geen andere stap, dan de prijzen te verhogen, zo legt een woordvoerder uit aan het Algemeen Dagblad. Meer lezen? Klik hier!

FIA duidelijk: 'Alleen Andretti partij met interesse in nieuw F1-team'

Mohammed Ben Sulayem, president van de FIA, heeft onthuld hoeveel nieuwe partijen interesse hebben getoond in het versterken van de Formule 1 met een nieuw team. De president wil de Formule 1 graag uitbreiden, maar heeft ook andere problemen om te managen. Meer lezen? Klik hier!

Williams zorgt met onsportief gedrag voor controverses tijdens virtuele 24 uur van Daytona

Nadat de uitvalbeurt van Max Verstappen tijdens de virtuele 24 uur van Le Mans voor opschudding heeft gezorgd, ligt er ditmaal een bommetje onder de virtuele 24 uur van Daytona. Het team van Williams zou hebben valsgespeeld, maar de ambassadeur van het Formule 1-team, Jenson Button, rechtvaardigt de tactiek van het Esports-team. Meer lezen? Klik hier!

Ben Sulayem nog zwaarder onder vuur na boze brief vanuit de Britse politiek

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is nog maar eens meer onder vuur komen te liggen. De voorzitter van de motorsportbond krijgt het de afgelopen weken flink te verduren van onder meer Liberty Media en de Formule 1. Nu is het de beurt aan de politiek, die zich namens Paul Scriven, lid van het Hogerhuis van het Verenigd Koninkrijk, uitspreekt tegen de president. Meer lezen? Klik hier!

