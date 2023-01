Brian Van Hinthum

Donderdag 26 januari 2023 19:46

FIA-president Mohammed Ben Sulayem is nog maar eens meer onder vuur komen te liggen. De voorzitter van de motorsportbond krijgt het de afgelopen weken flink te verduren van onder meer Liberty Media en de Formule 1. Nu is het de beurt aan de politiek, die zich namens Paul Scriven, lid van het Hogerhuis van het Verenigd Koninkrijk, uitspreekt tegen de president.

Het zijn geen al te lekkere weken voor Ben Sulayem. De voormalig coureur haalde de woede van Liberty Media en de Formule 1 op zijn hals door openbaar een soort van prijs te drukken op een eventuele verkoop van de koningsklasse, nadat bekend werd dat Saoedi-Arabië de sport voor twintig miljard dollar zou willen overnemen. Dit schoot in het verkeerde keelgat bij de eerste partijen, die hem in een stevige brief daarop aanspraken. "Wij zijn van mening dat deze opmerkingen, gemaakt vanaf het officiële social media-account van de FIA-voorzitter, op onaanvaardbare wijze inbreuk maken op die rechten", viel er onder meer te lezen in de brandbrief aan de FIA-president.

Ben Sulayem onder vuur

Eerder kreeg hij ook al een boze brief vanuit een mensenrechtenorganisatie en dit keer is het de politiek die hetzelfde heeft gedaan in de richting van Ben Sulayem. Autosport weet namelijk te melden dat Scriven namens het Britse Hogerhuis in de pen is geklommen om hem aan te spreken op een aantal zaken. Het gaat hierbij om het vermeende negeren van een brief uit maart 2022, waarbij negentig politici hun zorgen uitten over de mensenrechtenschending in landen waar de koningsklasse neerstrijkt, zoals Saoedi-Arabië en Bahrein. Daarnaast spreekt men hun irritatie uit over de recent aangekondigde maatregelen in de richting van coureurs die politieke statements maken tijdens Grand Prix-weekenden. Volgens de brief is deze maatregel met name bedoeld om Lewis Hamilton, één van de meest uitgesproken coureurs, het zwijgen op te leggen.

Eis voor antwoord

Te lezen valt onder meer het volgende: "Er is bijna één jaar voorbij gegaan sinds je de brief hebt ontvangen. Nog altijd hebben we de beleefdheid van een antwoord niet mogen ontvangen. Jouw falen tot geven van antwoorden op onze serieuze zorgen is zeer onbeleefd en onprofessioneel. Waarom denk je dat je zomaar parlementarieërs kan negeren? We hebben je geschreven om onze zorgen, die van maatschappelijk belang zijn, te uiten. Dus verwachten we openheid en transparantie van de FIA. Voor de duidelijkheid: ik verwacht nog altijd een antwoord op onze brief daterend van 16 maart 2022", wordt er geschreven door Scriven.

Ook op de recente regelverscherping rondom politieke statements van coureurs wordt Ben Sulayem hard aangepakt in de brief. "Het heeft mij grote zorgen gebaard dat ik hoorde dat het stemgeluid van de Formule 1-coureurs de kop ingedrukt wordt rondom zaken die jij aanduidt als politieke statements. Het is mij zeer duidelijk dat dit beleid gericht is tegen Sir Lewis Hamilton, jouw meest uitgesproken coureur. Hij heeft commentaar op landen met verschrikkelijke mensenrechten, zoals Bahrein en Saoedi-Arabië. Deze woorden worden ongetwijfeld niet goed ontvangen door deze corrupte en mensonterende regimes", wordt er nog onder meer geschreven. Ook via Twitter werd er nog kritiek geuit op Ben Sulayem.

This would be more impactful if you had the courtesy to have replied to 90 European Parliamentarians who wrote to you in March 2022 about human rights issues rather than ignoring us! https://t.co/9QFMfUyUoa — Paul Scriven🔶️🇺🇦 (@Paulscriven) January 26, 2023

