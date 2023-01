Remy Ramjiawan

Donderdag 26 januari 2023 11:53 - Laatste update: 12:01

Het nieuws dat Viaplay van plan is om de abonnementsprijzen te gaan verhogen, is niet bij iedereen even goed gevallen. De zender wil de kijker voorzien van de beste digitale content en zag daarin geen andere stap, dan de prijzen te verhogen, zo legt een woordvoerder uit aan het Algemeen Dagblad.

De aankondiging dat een product duurder wordt, valt natuurlijk nooit goed. Viaplay heeft het afgelopen jaar haar debuut gemaakt in Nederland, als nieuwe partij die de Formule 1 zou gaan uitzenden. Fans klaagden over het vertrouwde geluid van Olav Mol en Jack Plooij dat ontbrak, maar hadden soms ook te kampen met slecht beeld en diverse verbindingsproblemen. De verhoging van de prijs was echter eerder nog ontkent door de streamingdienst. "Het antwoord is nee", zo vertelde Viaplay in de zomer van 2022 tegenover Streamwijzer, over het verhogen van de prijzen.

Artikel gaat verder onder video

Investering terugverdienen

De Scandinavische partij heeft de abonnementskosten voor de streamingdienst verhoogd. Per 1 februari zal een jaarabonnement, per maand 12,79 euro kosten en een abonnement per maand kost 15,99 euro. Daarmee is Viaplay zo'n twee euro duurder dan voorheen. Volgens Sportmarketeer Rowin Bouwmeester heeft het te maken met het terugverdienen van de aankoopprijs van de rechten. De Nordic Entertainment Group zou naar verluidt zo'n slordige 100 miljoen euro hebben betaald, om de Formule 1 vanaf 2022 tot en met 2025 uit te zenden. Dat geld zou volgens Bouwmeester nu moeten worden terugverdiend.

OOK INTERESSANT: 'Viaplay gaat abonnementsprijzen ondanks eerdere toezegging fors verhogen'

OOK INTERESSANT: De geschiedenis van de Formule 1-uitzendrechten in Nederland

Reactie Viaplay

In het eerste jaar dat de streamingdienst de Formule 1 mocht uitzenden, kon het rekenen op diverse klachten over de kwaliteit van het beeld, maar ook het geluid onder de sessies. Dat daar nu een prijsverhoging bijkomt, zal wellicht niet in goede aarden vallen bij enkele fans, maar het is volgens een woordvoerder van het bedrijf niet te voorkomen. "Sinds onze succesvolle lancering in Nederland zijn we premiumcontent blijven toevoegen, zowel lokale als internationale scripted en non-scripted films en series samen met meer sportrechten. Om de ontwikkeling en investering in ons product voort te zetten en onze klanten de beste digitale ervaring en beschikbare inhoud te bieden, passen wij onze prijzen aan", aldus een woordvoerder van het bedrijf.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)