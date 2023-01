Remy Ramjiawan

Het tweede jaar van Formule 1 op Viaplay gaat in 2023 van start. De sport was in de jaren daarvoor te zien op Ziggo Sport en veel fans waren gewend aan het geluid van Olav Mol en Jack Plooij. Daar kwam in 2022 verandering in en daar was niet iedereen even blij mee. Toch is de Formule 1 in Nederland vaak van zender gewisseld en GPFans dook in de geschiedenis hiervan.

Vandaag de dag zijn er meerdere opties om de sport te volgen in Nederland. Niet alleen de Zweedse streamingdienst is een optie, zo heeft ook de sport ook haar eigen variant sinds een aantal seizoenen genaamd: F1TV. Het heeft alles te maken met de eigenaren van de sport, Liberty Media. Sinds de Amerikaanse partij het stokje van voormalig eigenaar Bernie Ecclestone overnam, is er een heleboel veranderd op het gebied van social media, maar dus ook het aanbieden van de beelden, via een eigen platform. In de jaren daarvoor was het spektakel ‘slechts’ alleen op televisie te zien.

Open net

In de jaren negentig was het de Holland Media Group die de uitzendrechten in Nederland wist te bemachtigen. Voorheen was het spektakel te zien op de NOS, maar dat ging vanaf 1992 naar de commerciële zender: RTL. Het Formule 1-circus werd op het open net uitgezonden en dus waren de races 'gratis' te zien. Mol verzorgde destijds het geluid bij de beelden en Allard Kalff kwam in 1995 erbij als pitreporter. Vanuit de studio werd het geheel gepresenteerd door Ruud ter Weijden. De sport groeide in Nederland en dus was een voor- en nabeschouwing, inclusief gasten en publiek, de volgende stap, het concept dat vandaag de dag heel normaal is geworden.

Uiteindelijk nam Kalff in 2000 afscheid als pitreporter en kwam Jack Plooij aan boord. De sportverslaggever, die ook als tandarts actief is, was al vaker als pitreporter ingevallen en kreeg bij het vertrek van Kalff de kans om elk weekend verslag te doen vanuit de pitstraat.

SBS mengt zich in de strijd

In 2004 deed de SBS Group een gooi naar de uitzendrechten van de koningsklasse en was het succesvol. Op SBS6 was het Edward van Cuilenborg die de presentatie vanuit de studio verzorgde en Mol versloeg de wedstrijden vanaf locatie. Het verblijf bij SBS duurde echter niet heel lang, want na drie seizoenen Formule 1 keerde rechten in 2006 weer terug bij RTL. Mol ging ook ditmaal mee en Kalff, die in eerste instantie was vervangen door Plooij, kwam ook weer in dienst als pitreporter.

Bernie Ecclestone & Olav Mol

Betaalmuur

Eind 2012 was het Sport1 die de uitzendrechten wist te bemachtigen. Het betekende dat het spektakel achter een betaalmuur was gekomen, iets dat in het buitenland al langer aan de gang was, maar in Nederland nog een redelijk taboe was op dat moment. Ronald van Dam was voor Sport 1 de commentator en Mol mocht op Veronica de races die op het open net uitgezonden werden, verslaan.

Zoals Mol anno 2022 het commentaar verzorgde via Grand Prix Radio, maar wel vanuit Nederland, was dat ook het geval in zijn tijd bij Veronica. De commentator was gewend om mee te reizen met de sport, maar dat was voor de zender eigenlijk geen optie, wel ging het schoorvoetend akkoord. Later kwam Veronica daarop terug en Mol koos voor een afscheid bij de zender. Sport 1 rook haar kans en nam Mol tijdelijk in dienst en vanaf het 2014 werd het een permanent dienstverband.

Sport 1 transformeert naar Ziggo Sport

Max Verstappen maakte in 2015 zijn debuut in de sport en daar waar Nederland voor een lange tijd weinig coureurs had om voor te juichen, zorgde het talent uit Limburg ervoor dat de Nederlandse fans weer langzaam maar zeker hun weg naar de Formule 1 wisten te vinden. In 2016 wijzigde de zender haar naam naar Ziggo Sport en met het succes van Verstappen, groeide logischerwijs ook de interesse in de uitzendrechten.

Jack Plooij, Valtteri Bottas, Olav Mol op ZiggoSport

Opkomst Verstappen; Interesse buitenlandse partijen

De kabelgigant had zichzelf verzekerd van de uitzendrechten van de Formule 1 tot en met het seizoen 2021. In de strijd om de rechten voor de periode daarna, hadden grote partijen interesse. Het had natuurlijk allemaal te maken met de populariteit van de sport, die in de jaren daarvoor een enorme boost had gekregen, voornamelijk door de komst van Verstappen.

Het was uiteindelijk de Nordic Entertainment Group die het hoogste bod had geplaatst en zodoende de nieuwe eigenaar van de uitzendrechten was geworden. Voor het gigantische bedrag van ruim 30 miljoen euro, wist de Zweedse partij zich te verzekeren van het spektakel. Viaplay werd gelanceerd in Nederland en de Scandinavische partij wilde het anders doen dan haar voorganger. Daar waar Mol voor velen het vertrouwde geluid van de sport was, koos Viaplay ervoor om Nelson Valkenburg en Melroy Heemskerk vanaf 2022 het geluid onder de beelden te laten verzorgen.

Stéphane Cox, Viaplay

Huidige stand van zaken

In 2023 is de sport bereikbaarder dan ooit met verschillende opties die te gebruiken zijn. "Het is voor de kijker versplinterd. Je kan nu bijna overal Formule 1 kijken. Officieel kun je via Viaplay kijken, maar je hebt ook F1TV met Engels commentaar en dan luisteren er ook nog 700.000 mensen naar Olav Mol. De voorbeschouwing wordt bij ons gekeken, de nabeschouwing is ook bij ons", zo vertelde Robert Doornbos er eerder over.

Voorlopig heeft Viaplay de rechten van de Formule 1 tot en met het seizoen 2025 in bezit. Het zal interessant worden om te zien wat er na die periode zal gaan gebeuren. De verwachting is dat de status van Max Verstappen alleen nog maar groter zal gaan worden, een bod van een andere buitenlandse partij lijkt daarom niet ondenkelijk. Wel heeft Ziggo in november kenbaar gemaakt dat het op termijn weer de Formule 1 wil gaan uitzenden en dus lijkt de kabelgigant ook een serieuze gooi te gaan doen om het spektakel terug te halen. Mocht dat lukken, dan heeft de sport in Nederland voor de zoveelste keer nieuw onderdak gekregen, en gezien de geschiedenis, zou dat niet eens zo heel onlogisch zijn.

