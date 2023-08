Lars Leeftink

Voormalig Formule 1-wereldkampioen Damon Hill steunt het idee dat coureurs en teams gedwongen moeten worden om alle drie de bandencompounds tijdens races in droge omstandigheden te gebruiken. Dit in een poging om de spanning te vergroten en de dominantie van Max Verstappen en Red Bull Racing wellicht wat te verminderen.

Volgens de huidige reglementen moeten coureurs minstens twee van de verschillende bandencompounds gebruiken in elke race die niet wordt beïnvloed door regen. Toch gelooft Hill dat het een extra uitdaging zou zijn om teams te dwingen om tijdens een race de zachte, medium en harde compound te laten gebruiken en mogelijk meer drama te creëren. Het is namelijk iets waarvan de fans vorig jaar en dit jaar zeggen dat het ontbreekt. Max Verstappen en Red Bull Racing domineren momenteel de sport en hebben eigenlijk geen concurrentie, waardoor coureurs, teams en fans op zoek zijn naar oplossingen.

Meer spanning door meer pitstops?

Sprekend in de F1 Nation-podcast zegt Hill te denken dat een concept waarin er tijdens de race drie verschillende soorten banden gebruikt moeten worden, ook geaccepteerd zou worden om extra pitstops te creëren en daardoor de waarde van strategie tijdens een race te vergroten: "Er is zeker een argument om te zeggen dat als je op zoek gaat naar wat spektakel en een beetje meer uitdaging, dat dit iets goeds is. Ik denk dat het een goed idee is. Het zou het aantal pitstops verhogen, waardoor je eenstoppers voorkomt. Je stelt jezelf open voor het creëren van het maken van onnodig drama, maar ik denk: waarom niet een derde [compound] tijdens de race."

Acceptatie

Sinds het punt voor de snelste ronde begin 2019 in werd gevoerd in de Formule 1, is het een belangrijk onderdeel geworden van de slotfase van de meeste races, met teams die soms risico's nemen om het extra punt te veroveren. "Eigenlijk besluiten teams nu dat het echt belangrijk is om dat extra punt te hebben, dus komen ze binnen en doen de stop voor de snelste ronde. Daardoor is er een beetje drama aan het einde van de race. Het zou een nieuwe uitdaging zijn om alle drie de banden te moeten gebruiken. Ik denk dat het misschien wel een goede zaak is."