Lars Leeftink

Zondag 13 augustus 2023 12:37 - Laatste update: 12:39

Red Bull Racing is dit seizoen dominant in de Formule 1 als het aankomt op de prestaties op de baan. De vraag is of het team van Max Vestappen, die in 2023 waarschijnlijk zijn derde titel op rij gaat veroveren, ook het beste team is in de pitstraat?

DHL deelt na elk raceweekend, in totaal twaalf tot nu toe in 2023, een prijs en punten uit voor de snelste pitstop van het raceweekend. De tien beste pitstops krijgen hetzelfde aantal punten als de coureurs tijdens een race krijgen. De snelste pitstop levert dus 25 punten op, de pitstop die op P10 komt is een punt waard. Deze punten tellen voor de duidelijkheid niet mee voor het kampioenschap en zijn dus vooral om aan te tonen wie er gedurende het seizoen het meest stabiel presteert in de pitstraat. In het kampioenschap bij de coureurs en constructeurs domineert Red Bull door alle twaalf races in 2023 gewonnen te hebben, maar ook in de pitstraat blijkt het team dominant te zijn.

Red Bull dominant

Het team staat in het klassement op P1 met 333 punten, waardoor het meer dan vijftig punten voorsprong heeft op Ferrari. Het team staat, wellicht een beetje verrassend, op P2 met 266 punten en weet McLaren ruim achter zich te houden. McLaren scoorde 161 punten tot nu toe in de pitstraat, terwijl de top vijf wordt afgemaakt door Alpine (136 punten) en AlphaTauri (121 punten). Aston Martin en Mercedes laten met 78 punten en 61 punten dus flink wat tijd liggen in de pitstraat ten opzichte van concurrenten Red Bull, Ferrari en McLaren. Het klassement wordt afgemaakt door Williams (30 punten), Alfa Romeo (17 punten) en Haas (9 punten).