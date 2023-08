Lars Leeftink

Zondag 13 augustus 2023 11:53 - Laatste update: 11:55

Racelegende Mario Andretti heeft beweerd dat McLaren-reservecoureur Alex Palou het 'heel goed' zou doen in de Formule 1. Palou, IndyCar-kampioen van 2021 en waarschijnlijk ook van 2023, verbrak dit weekend zijn samenwerking met McLaren, ondanks eerdere speculaties dat hij voor hen zou rijden in het IndyCar-seizoen van 2024.

Deze afspraak was namelijk al gemaakt, maar zaterdag kwam via een gelekte brief van McLaren CEO Zak Brown naar buiten dat dit hele feest niet door zou gaan. Dit komt vooral door het huidige seizoen van Palou, die ruim bovenaan staat in IndyCar en zijn kampioenschap bijna niet meer mis kan lopen. Dit heeft ervoor gezorgd dat er geruchten zijn over interesse vanuit F1, iets wat Palou zou overwegen. Voordat hij dit echter kan doen, moest hij eerst af van zijn verbintenis voor 2024 met McLaren. Dit deed Palou zaterdag. Palou racet momenteel voor Chip Ganassi Racing in IndyCar, waar hij dus eerste in het kampioenschap staat en zijn indrukwekkende capaciteiten demonstreert.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Brown over Red Bull en Verstappen: "Indrukwekkend om ze aan het werk te zien"

Talent Palou

Voormalig F1- en IndyCar-kampioen Andretti gaf zijn mening over Palou en zijn toekomst in een exclusief interview met PlanetF1. "Ik zal je zeggen: [Alex] is zeker een speciaal talent, daar bestaat geen twijfel over. Hij is ook erg veelzijdig. Je neemt hem mee naar een ovaal, naar een stratencircuit, je neemt hem overal mee naartoe en het lijkt alsof hij zich makkelijk aanpast. Hij staat helemaal bovenaan, waar je hem ook naartoe brengt. Dus naar mijn mening is hij een waardevol talent voor elk team. Hij zal het heel goed doen, waar hij ook gaat, ook in de Formule 1."

Teleurstelling bij McLaren

Palou en zijn management zijn onlangs uit elkaar gegaan na zijn beslissing om de banden met McLaren te verbreken. Dit besloot hij ondanks dat hij F1-reservecoureur voor McLaren is. CEO Brown onthulde onlangs in een verklaring dat Palou 'niet van plan' was om zijn toezegging om volgend seizoen voor hen te rijden, na te komen. "Dit is ongelooflijk teleurstellend gezien de toezegging die hij zowel direct als publiekelijk aan ons heeft gedaan en onze aanzienlijke investering in hem op basis van die toezegging", schreef Brown in zijn brief. “We hebben veel tijd, geld en middelen besteed aan de voorbereiding om Alex in ons team te verwelkomen, omdat we in hem geloofden en uitkeken naar IndyCar-overwinningen met hem. Helaas blijkt nu dat ons geloof, onze inzet, onze investering en ons vertrouwen in Alex misplaatst was, aangezien het niet wederzijds is."