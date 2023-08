Remy Ramjiawan

Zondag 13 augustus 2023 07:01

McLaren-teambaas Andrea Stella heeft Peter Prodromou geprezen voor de ommezwaai dat het team meemaakt in 2023. Vanaf het moment dat de updates zijn aangebracht op de MCL60 is het team weer in de bovenste plekken van het veld te vinden.

McLaren staat momenteel vijfde in het constructeurskampioenschap met 103 punten, ondanks een ongelukkige start van het seizoen. Dankzij recente verbeteringen aan de MCL60 begint het er echter beter uit te zien voor het Britse team, met Lando Norris die een podium behaalde tijdens de Grand Prix van Hongarije en in Groot-Brittannië. Volgens teambaas Stella is dit recente succes te danken aan zijn hoofd aerodynamica, Prodromou.

Prodromou en Newey bij Red Bull

Prodromou is een integraal onderdeel van de technische basis van McLaren sinds de laatste reorganisatie van het team en werd hoofd-aerodynamica in 2017. Eerder in zijn carrière werkte hij echter al samen met de zeer bekwame Adrian Newey van Red Bull toen hij in 2005 voor McLaren werkte. Christian Horner nam Newey in 2006 aan bij Red Bull Racing, maar ook de iets minder bekende Prodromou werd aan het Oostenrijkse team toegevoegd. Na de samenwerking met één van de grootste technische mannen in de Formule 1, blijkt de ervaring van Prodromou nu van onschatbare waarde voor de vooruitgang van McLaren.

Peter Prodromou & Sebastian Vettel

'Credits aan Peter geven'

"Het werd ons al snel duidelijk dat Peter Prodromou de persoon was die aerodynamica-afdeling moest gaan leiden. Peter's leiderschap is uitzonderlijk sinds hij de leiding heeft gekregen over de aerodynamische ontwikkeling en de reorganisatie van de afdeling. We moeten echt de credits aan Peter geven, want dit is door hem gedaan", zo vertelde hij in een exclusief interview van McLaren.