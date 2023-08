Vincent Bruins

Vrijdag 11 augustus 2023 16:20

Alpine wil het ronderecord op één van de gevaarlijkste circuits ter wereld verbreken. De Franse autofabrikant heeft niemand minder dan Formule 1-coureur Esteban Ocon uitgekozen om die poging te laten wagen op de Nordschleife van de Nürburgring. Dat zal gebeuren met een aangepaste versie van de A110-productieauto.

De Nürburgring Nordschleife wordt niet voor niets beschouwd als één van de gevaarlijkste circuits ter wereld. Het is een lint asfalt van meer dan twintig kilometer lang door het Eifel-gebergte. Het is een ontzettend heuvelachtige en snelle baan waar op de meeste plekken de vangrail dichtbij staat. Deze maand nog zijn er helaas twee mensen overleden bij een ongeluk met een Porsche tijdens een Goodyear-bandentest. Er worden jaarlijks negen Nürburgring Langstrecken Serie-races gehouden naast de 24 Uur van de Nürburgring, maar de Nordschleife is ook hét circuit waar een ronderecord het meest betekent voor autofabrikanten.

Tussen Qatar en Austin

Volgens L'Equipe zal Ocon proberen het ronderecord in de categorie van productiesportwagens te verbreken op het circuit dat maar liefst 154 bochten telt. Dit zou moeten gebeuren in oktober tussen de Grands Prix van Qatar en de Verenigde Staten. De Franse Formule 1-coureur zal dan achter het stuur kruipen van een aangepaste Alpine A110. De A110 heeft al een zogenaamde R-versie die meer bedoeld is voor op het circuit, maar ooggetuigen hebben er een gespot die er nog sneller en agressiever uitzag dan de A110 R. De normale A110 en de A110 R produceren ieder 250 en 300 paardenkrachten, respectievelijk, maar er kan minstens 500pk uit de 1.8 liter viercilinder turbo worden gehaald, zoals afgelopen juni is bewezen door Raphaël Astier tijdens het Pikes Peak hillclimbevenement. Als de recordpoging niet kan worden gehouden vanwege regen of Ocon kan niet vanwege een andere reden, dan zal Astier of testcoureur Laurent Hurgon worden ingeschakeld.

Rondrecord van Porsche

Het ronderecord op de Nürburgring Nordschleife in de categorie van productiesportwagens is momenteel in handen van Porsche. Jörg Bergmeister klokte een tijd van 7:09.300 in oktober 2021 achter het stuur van een 718 Cayman GT4 RS. Dat rondje zag er zo uit.