Woensdag 9 augustus 2023 11:13 - Laatste update: 11:19

McLaren heeft de windtunnel van Toyota Gazoo Racing verlaten. Ze hebben er lang op moeten wachten, maar de Britse renstal, waar Lando Norris en Oscar Piastri voor uitkomen in de Formule 1, heeft nu eindelijk haar eigen windtunnel en die is klaar voor gebruik.

McLaren transporteerde eerst nog alle onderdelen vanuit Woking in het Verenigd Koninkrijk helemaal naar Keulen in Duitsland. Al sinds 2011, twee jaar nadat Toyota plotseling uit de Formule 1 stapte, maakte McLaren gebruik van de windtunnel van Toyota Gazoo Racing, de autosportafdeling van de Japanse autofabrikant. Na significante upgrades in het McLaren Technology Centre kan het team dan eindelijk haar eigen windtunnel gebruiken.

Cruciale rol

"De windtunnel en de faciliteiten van Toyota in Europa hebben een cruciale rol gespeeld in de ontwikkeling van McLaren-bolides in de afgelopen twaalf jaar," vertelde teambaas Andrea Stella tegenover de Franse tak van motorsport.com. "De auto's die we daar hebben ontwikkeld, hebben veertien Grands Prix en nog eens 29 podiumplaatsen behaald van 2011 tot en met 2013. We hebben een goede werkrelatie opgebouwd tussen het McLaren-team en het personeel op locatie. Nu we ons voorbereiden op de ingebruikname van onze eigen windtunnel, wat aanzienlijke voordelen biedt en aansluit bij de nieuwe structuur binnen het team, willen we het werk erkennen dat is gedaan in de windtunnel van TGR-E. Het is belangrijk geweest in de voortgang van onze renstal in het verleden."

Reactie Toyota

"De deur blijft openstaan voor McLaren," liet Rob Leupen, algemeen directeur van Toyota Gazoo Racing Europe, weten. "We wensen hen het allerbeste met hun nieuwe windtunnel, en hoewel dit de diensten die van TGR-E worden gevraagd, waarschijnlijk verandert, evenals hoe vaak de engineers van McLaren naar Keulen zullen komen, blijven we open met elkaar en we spelen een constructieve rol in het proces om hun nieuwe windtunnel voor het ontwikkelingsprogramma te integreren." Toyota is momenteel onder andere actief in het FIA World Endurance Championship, waar het dit seizoen op jacht is naar een vijfde wereldtitel op rij, het World Rally Championship waarin het ook al regerend kampioen is, het British Touring Car Championship en NASCAR. Een rentree in de Formule 1 staat bij Toyota niet op de planning.