Brian Van Hinthum

Vrijdag 4 augustus 2023 13:44

Abu Dhabi 2021 blijft bijna ruim twee jaar na dato nog altijd een onderwerp van gesprek binnen de Formule 1. De knotsgekke race, die gewonnen werd door Max Verstappen, lijkt ook nog altijd in het kamp van Mercedes door te borrelen. Toto Wolff haalt de beruchte race op het Yas Marina Circuit nog maar eens aan.

Verstappen en Lewis Hamilton arriveerden beiden met precies 369.5 punten in de Verenigde Arabische Emiraten, al moest Hamilton wel voor Verstappen eindigen in Abu Dhabi. Dat leek hij dan ook op ijzersterke wijze te gaan doen, totdat er een werkelijk krankzinnige slotfase aanbrak na de crash van Nicholas Latifi. Het was Verstappen die tijdens de safety car direct naar binnen dook voor verse softs, terwijl Hamilton buiten bleef. Door die actie kon Verstappen in de laatste ronde zijn rivaal passeren en toch het wereldkampioenschap naar zich toetrekken.

De beste man won niet

De controversiële slotfase van de race en het kampioenschap deden flink wat stof opwaaien en Mercedes dreigde zelfs naar het CAS te stappen. Dat dreigement werd niet uitgevoerd en het resultaat bleef gewoon staan, tot frustratie van Mercedes. Wolff gaf al meermaals aan inmiddels een plekje gevonden te hebben voor die pijnlijke dag, maar in gesprek met de BBC wordt de race toch weer eens aangehaald. "Beide coureurs kwamen met gelijke punten naar deze race. Het was een gevalletje 'de beste man in de beste auto wint'. Maar de beste man die dag won niet."

De underdog

Wolff denkt daarnaast dat de fans en alle betrokkenen overduidelijk op de hand van Verstappen en Red Bull waren om het feit dat Mercedes in die tijd al zoveel achter elkaar had weten te winnen. "Het interessante fenomeen eraan is dat wij als team en Lewis als coureur heel weinig krediet en sympathie hadden omdat we zo vaak hadden gewonnen. Daarom waren wij op dat moment de underdog", blikt de Mercedes-teambaas ten slotte terug. De klap van Abu Dhabi is uiteindelijk vrij fataal gebleken voor de ooit zo dominante renstal. Sinds de race op het Yas Marina Circuit wonnen de Zilverpijlen nog maar één race: Brazilië 2022.