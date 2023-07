Internationale media zien imponerende Verstappen: "Doet alleen mee voor amusementswaarde"

Remy Ramjiawan

Maandag 31 juli 2023

Ook de Grand Prix van België is ten prooi gevallen aan Max Verstappen, die zijn 45e zege uit zijn carrière wist te pakken op Circuit Spa-Francorchamps. Tijdens het Sprintweekend in België was het weer een grote factor, maar Verstappen hield het hoofd koel en wist zijn achtste zege op rij bij te schrijven. De internationale media wijst naar een onaantastbare Verstappen.

De laatste race voor de zomerstop werd in het algemeen voor Red Bull Racing goed afgesloten, want ook Sergio Pérez wist het podium te vinden. De omstandigheden in Spa-Francorchamps zorgde voor een interessant weekend, waarin McLaren en dan met name Oscar Piastri in positieve zin opviel. Uiteindelijk waren het wel weer de gebruikelijke namen die de prijzen mee naar huis namen.

La Gazzetta dello Sport

De roze Italiaanse sportkrant La Gazzetta dello Sport blikt terug op een nieuwe 'Verstappen-show' in België. De Limburger startte zondag vanaf P6, maar bij het vallen van de vlag was hij niet alleen de leider van de wedstrijd, de afstand met nummer twee Pérez was opgelopen naar 22 seconden. "Super Max werd alleen door Lewis Hamilton verslagen voor de snelste raceronde", zo laat het optekenen. Daarnaast wijzen de Italianen naar de recordboeken, want dat zouden de enige tegenstanders van Verstappen zijn. "Zijn enige tegenstander is nu The Guinness Book of Records: het boek met alle records. Daarnaast kan hij nu al rustig gaan aftellen naar zijn derde opeenvolgende wereldkampioenschap."

Bild

Het Duitse Bild prijst de prestatie van de regerend kampioen in België, maar blikt vooral terug op het gekibbel tussen Lambiase en Verstappen. "Dat gekibbel op de radio tijdens de overwinning van Verstappen. Daar maakt hij geen vrienden mee", zo valt er te lezen. De Duitser wijzen naar een botsing tussen de twee mannen, maar dat heeft het team eerder al ontkracht. Wel ziet Bild wederom een dominante vertoning op de baan en daar delen ze dan ook de complimenten voor uit. "Red Bull rijdt Formule 1, de rest rijdt Formule 2."

The Guardian

Ook het Britse The Guardian grijpt de gesprekken tussen Verstappen en Lambiase aan als onderwerp. De dominantie van de Nederlander is namelijk al gaan wennen en vooral de opmerking over de late pitstop die Verstappen wel zag zitten, maar zijn engineer niet, steekt de concurrentie. "Hij lijkt eigenlijk alleen nog maar mee te doen voor de amusementswaarde. De boordradio zal echter voor zijn rivalen als pijnlijk worden gezien, want die hebben geen realistische hoop om dichterbij te komen."

L'Equipe

Het Franse L'Equipe ziet dat er geen maat op de Nederlander in dienst van Red Bull staat. Verstappen heeft wederom laten zien dat een pole position zeker niet noodzakelijk is om een overwinning te pakken. "De straf van vijf plekken heeft geen verschil gemaakt. Verstappen schrijft overwinning nummer tien bij, de achtste op rij en de 45e uit zijn carrière. Dat zijn imponerende cijfers voor de tweevoudig kampioen. Hij blijft met harde hand regeren en is bezig met een seizoen waarin er een heleboel records kunnen worden verbroken."