Max Verstappen heeft zaterdag in lastige omstandigheden de Sprintrace van de Formule 1 Grand Prix van België op zijn naam geschreven. Na een interessante start won hij uiteindelijk de race comfortabel voor Oscar Piastri en Pierre Gasly.

Bij de start besloot de helft, waaronder Piastri, om meteen voor intermediates naar binnen te gaan. De andere helft, waaronder Verstappen, bleef buiten en deed dit een ronde later. De Nederlander is, zo zegt hij na afloop, tevreden over die beslissing ondanks dat hij P1 erdoor verloor. "Ik denk dat het de veilige beslissing was. Ik had als eerste binnen kunnen komen, maar dan hadden wellicht andere auto's in de weg gezeten. Er had een safety car kunnen komen en dan verlies je flink. Ik vond het zo niet erg. Ik verloor een plek, maar we weten dat we snel zijn. Je kon dat zien toen we de intermediates gingen gebruiken, toen waren we aan het vliegen. Ik probeerde daarna de temperatuur van de remmen gelijk te krijgen, maar het was onder controle. De auto was snel, de banden hielden het vol. Het waren kleine probleempjes."

Race zondag

Dan naar zondag, waar Verstappen begint vanaf P6 en dus wat auto's moet gaan inhalen. De Nederlander weet wat zondag voor hem het belangrijkst gaat zijn. "Ik moet wat auto's in gaan halen. Het grootste risico is de eerste ronde en eerste bocht. Het is altijd lastig. Zolang we uit de problemen blijven hebben we een snelle auto."