Daniel Ricciardo legt uit waarom je als coureur niet bezig kan zijn met het gevaar dat - ondanks de door de jaren heen steeds verder verbeterde veiligheidsmaatregelen - nog altijd op de loer ligt in de Formule 1.

De Formule 1 is neergestreken in Spa, waar op zondag 30 juli de Grand Prix van België wordt verreden. Het circuit van Spa-Francorchamps is één van de meest iconische bestemmingen op de racekalender vanwege de unieke lay-out en inmiddels legendarische bochten, maar het is ook een circuit met een zwart randje. Het verleden heeft hier helaas meerdere keren bewezen dat het gevaar nog altijd op de loer ligt in de racerij, ondanks dat de sport qua veiligheid in niets meer lijkt op jaren geleden. Zo kwam Formule 2-coureur Anthoine Hubert hier op 22-jarige leeftijd om het leven, terwijl op 1 juni van dit jaar de 18-jarige Dilano van 't Hoff bezweek aan zijn verwondingen na een crash in het Formula Regional European Championship.

Het tragische overlijden van de Nederlander heeft ervoor gezorgd dat de veiligheid in de Formule 1, en met name op Spa, tijdens het raceweekend hier opnieuw onderwerp van gesprek is. Met in het achterhoofd de kletsnatte weersvoorspellingen van de komende dagen, krijgt Ricciardo de vraag of hij zich gezien de omstandigheden en zijn pas recente rentree in de Formule 1 zorgen maakt over de veiligheid dit weekend, maar dat is niet het geval: "Als coureur zijn we hier vanaf jongs af aan van op de hoogte. We weten altijd dat de sport nog gevaarlijk is. Het is veel veiliger geworden, maar er is nog steeds gevaar", klinkt het tegenover onder andere GPFans.

Lastig in de regen

De AlphaTauri-coureur vervolgt: "We zijn ervan op de hoogte, maar we hebben ermee leren leven dat het altijd ergens op de loer ligt. Als er ongelukken gebeuren is dat een reminder, want met de tijd… Je vergeet het niet, maar het risico dat je voelt wordt kleiner als er een tijdje niks is gebeurd. Het is niet iets waar je per se aan denkt bij het ingaan van het weekend. De waarheid is dat je er als coureur niet echt over na kan denken. Je bent ervan op de hoogte, maar je kunt er niet aan denken. Je kunt niet met één been in deze sport staan. Op bepaalde manieren is het makkelijker of veiliger om op de limiet van de auto te rijden, dan een beetje voorzichtig te zijn. Dat verandert niet. De realiteit is dat deze auto’s lastig zijn in de regen. Temperatuur krijgen in de banden en dat soort dingen maken het lastig voor ons, maar we managen het."

Onvoorspelbaarder

Op de vraag waarom deze auto's lastiger te besturen zijn in de regen dan bijvoorbeeld de vorige generatie auto's, klinkt het: "Ik ga nu mijn mening geven, ik weet niet of dat voor iedereen zo is. Het is de manier waarop de banden reageren, denk ik. Het ene moment is de grip daar, en dan ineens niet meer. Het is in deze auto’s heel moeilijk om de auto te controleren als je glijdt. In juniorklassen kan je driften en glijden, daar is het iets voorspelbaarder. Nu heb je grip of geen grip, daarom is het wat onvoorspelbaarder. Als je veel downforce op de auto hebt gaat de hoge grip op de auto onder natte omstandigheden omlaag. Een auto met weinig downforce is iets makkelijker omdat je een soort van constant aan het glijden bent. Dat is wat langzamer en voorspelbaarder."