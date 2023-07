Remy Ramjiawan

Sergio Pérez begon het weekend in Hongarije op vrijdag niet helemaal lekker, met de crash in de eerste vijf minuten. Vooral in Mexico wordt er gedacht dat Pérez oneerlijk zou worden behandeld bij het Oostenrijkse team en wordt er zelfs gehint naar eventuele sabotage. Pérez veegt echter die geruchten van tafel en vindt dat er wel een heleboel wordt gespeculeerd.

Hoewel 'Checo' nog een contract tot en met 2024 op zak heeft bij Red Bull Racing, lijkt de druk op de Mexicaan wel steeds verder te worden opgevoerd. Zo is de derde coureur van het Oostenrijkse team, Daniel Ricciardo, geplaatst bij AlphaTauri. Niet alleen moest hij de kwakkelende Nyck de Vries vervangen, Ricciardo hoopt bij het zusterteam van Red Bull de eerste stappen te zetten voor zijn terugkeer naar het topteam. Dat kan alleen om het zitje van de Mexicaan gaan, want teamgenoot Max Verstappen heeft nog altijd een contract tot en met 2028 op zak en rijgt momenteel de overwinningen aan elkaar.

'Gek wat er buiten allemaal wordt gezegd'

Aan de matige kwalificatiereeks, die door Pérez al in Monaco is ingezet, moet zaterdagmiddag om 17:00 uur in Hongarije een eind komen, zo vertelde Pérez eerder al. Vooral vanuit de hoek van de Mexicaanse pers wordt er gehint op een ongelijke behandeling voor 'Checo' bij Red Bull. "De auto's zijn hetzelfde. Het team heeft er belang bij dat beide auto's er elke race staan. Het is gek wat er buiten wordt gezegd. Er wordt veel gespeculeerd", zo maakt hij bij Mundodeportivo een eind aan die geruchten. Ook werd er gehint op een situatie waarbij Verstappen altijd de betere strategie zou krijgen, maar ook dat doet Pérez van de hand. "Nee, nee, dat is onmogelijk. Het team is er volledig op gericht om mij de kans te geven om optimaal te presteren."

'Bij geen enkel ander team gezien'

Pérez begon het seizoen nog sterk, maar kon na de race in Miami eigenlijk geen vuist meer maken tegen zijn teamgenoot. Daarna is 'Checo' ook in de pers aangepakt en hij ziet dat alleen maar bij Red Bull Racing gebeuren. "Als je mentaal niet sterk bent, kun je niet bij Red Bull zijn. Je moet niet onderschatten onder hoeveel druk je hier staat. De druk van de pers is constant. In deze drie jaar heb ik dit nog nooit bij een ander team gezien. Bij Ferrari, Aston Martin, Mercedes, noem het team maar op, al hun coureurs hebben slechte momenten gehad, maar het is oké. Het is niet zoals bij Red Bull, je hebt een slecht moment en je moet het team verlaten", aldus Pérez die het tij gaat proberen te keren op de Hungaroring.