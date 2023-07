Vincent Bruins

Sergio Pérez leek aan het begin van het seizoen nog de strijd aan te kunnen gaan met Red Bull Racing-teamgenoot Max Verstappen. Na de Grand Prix van Miami, de vijfde ronde van het Formule 1-wereldkampioenschap, was het verschil in punten slechts veertien, nadat beiden ieder twee races op hun naam hadden geschreven. Nu nog eens vijf wedstrijden later is het gat opgelopen tot 99 punten.

Pérez maakte in alle vijf van de afgelopen raceweekenden een slechte kwalificatie mee, waardoor hij elke wedstrijd vanaf een achterstandspositie heeft moeten beginnen. In de laatste vijf kwalificaties heeft de Mexicaan het slechtste gemiddelde resultaat voor een Red Bull-coureur behaald sinds David Coulthard zestien jaar geleden. En dit jaar heeft de Oostenrijkse renstal elke race gewonnen, terwijl het in 2007 nog een middenveldteam was dat podiums vierde als overwinningen.

Coulthard in 2007

Middenin het seizoen van 2007 had Coulthard een run van vijf kwalificaties waarin hij een gemiddeld resultaat had van 14.8. Hij moest het doen met P20 op de grid voor de Europese Grand Prix, maar vanwege het onvoorspelbare weer en een flinke bui wist de Schot als vijfde te finishen op de Nürburgring. In Hongarije mistte hij net Q3 en werd elfde, voordat hij zich als dertiende kwalificeerde in Turkije. Coulthard had in Italië wederom niet de snelheid om uit Q1 te komen en werd twintigste. Vervolgens viel hij meteen na de start uit met een crash in Curva Grande. Coulthard werd weer dertiende in België en zou de finish niet halen na hydraulische problemen.

Pérez in 2023

In de afgelopen vijf kwalificatiesessies is Pérez gemiddeld geëindigd op positie 14.6. Het begon in Monaco met een flinke klapper in Q1. Hij had alleen nog een bankerlap geklokt en was uiteindelijk drie tienden langzamer dan Zhou Guanyu. Hij moest op de straten van Monte Carlo de race vanaf de laatste positie aanvangen en werd uiteindelijk zestiende op twee ronden achterstand. In Spanje was er een dreiging van regen en Pérez werd elfde, nadat hij net Q3 mistte. In Canada stond hij op het verkeerde moment op de verkeerde banden in wisselvallige omstandigheden en hij moest het doen met P12. Pérez werd vijftiende in Oostenrijk na het drama met de track limits. De kwalificatie op Silverstone werd ook in wisselvallige omstandigheden verreden en de teamgenoot van Verstappen kwam niet uit Q1. Hij werd na de diskwalificatie van Valtteri Bottas op P15 gezet. Pérez hoopt natuurlijk dat het geluk in Hongarije wel aan zijn zijde is, maar ook dit weekend verloopt voor hem niet probleemloos. Hij mistte Vrije Training 1, nadat hij na slechts drie minuten in de sessie crashte.