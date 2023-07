Jeen Grievink

Robert Doornbos, ervaringsdeskundige als het gaat om een stoeltje krijgen en verliezen binnen de Red Bull-familie, heeft zich bij het programma De Oranjezomer op SBS6 uitgelaten over het ontslag van Nyck de Vries bij AlphaTauri. Doornbos denkt dat De Vries het onheil wel voelde aankomen.

Nog voordat de teams en coureurs hun jaarlijkse rustmoment hebben, beter bekend als de zomerstop, was het al einde verhaal voor De Vries bij AlphaTauri. Terwijl Daniel Ricciardo een bandentest uitvoerde voor Red Bull op Silverstone, pakte Dr. Helmut Marko de telefoon om De Vries in te lichten over zijn ontslag. "Het telefoontje dat Nyck heeft gekregen van de baas, Helmut Marko - die besloten had na de Grand Prix van Silverstone van 'Het is genoeg, je presteert onder de maat, onder wat ik van jou verwacht', dat is geen fijn telefoontje, daar kan ik over meepraten", zo vertelt Doornbos, verwijzend naar zijn eigen situatie bij Red Bull in het verleden.

Lastig om in de Formule 1 te blijven

En plots eindigde daar het Formule 1-avontuur voor De Vries. "En daar stopt je droom in één keer, waar je zo hard voor gewerkt hebt", zo vervolgt Doornbos zijn verhaal. De 41-jarige Rotterdammer weet echter dat het nou eenmaal zo werkt in de Formule 1 als je niet presteert. "Om er te komen is lastig, maar om er te blijven is nog lastiger. En dat zie je aan Nyck." Volgens Doornbos werd De Vries niet beschouwd als een rookie door Marko en heeft hij daarom ook niet geleverd wat er van hem verwacht werd. De Vries moest het in de meeste gevallen - zowel in de kwalificatie als in de race - afleggen tegen teamgenoot Yuki Tsunoda.

De Vries voelde ontslag wel aankomen

"Met zijn leeftijd, 28, kan je niet meer zeggen dat het een jonkie is in de sport. Tegenwoordig debuteren ze allemaal op 19-, 20-jarige leeftijd en dan verwachten ze ook veel van je", zo legt Doornbos uit. "De druk is hoog, Red Bull verwacht ook dat je levert. En met zijn ervaring die hij had, was het onder de maat, dus dat was wel iets wat wij - en hij ook zeker, wel aanvoelde komen."