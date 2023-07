Lars Leeftink

Max Verstappen heeft uitgelegd wat de upgrades van Red Bull Racing voor het Formule 1-weekend in Hongarije precies gaan verbeteren aan de RB19, die in 2023 tot nu toe al zo succesvol is geweest.

De laatste weken heeft Red Bull, dat zelf wel met wat kleine verbeteringen kwam, vooral toegekeken hoe de rest probeerde het gat te dichten met het team dat 2023 aan het domineren is. Tot nu toe is dit niet gelukt, gezien het feit dat Red Bull alle tien de races in 2023 heeft gewonnen en nog niet met een DNF te maken heeft gehad. Mercedes en Ferrari lieten al weten dat het gat met Red Bull minder makkelijk te dichten is door de budgetcap, waardoor de teams minder vaak en minder grote upgrades kunnen brengen.

Verstappen over upgrades

Verstappen krijgt dit weekend te maken met nieuwe upgrades, waarbij de focus vooral ligt op de nieuwe sidepods. Tijdens de persconferentie in Hongarije voorafgaand aan het weekend laat Verstappen zijn licht schijnen op de upgrades van Red Bull. "Ze zien er goed uit. Ik bedoel, het zou onze auto sneller moeten maken, maar ze zien er ook goed uit." Volgens Verstappen is er een specifiek deel van het circuit waarin de upgrades echt verbeteringen door gaan voeren. "Vooral in de bochten."

Concurrentie kijkt toe

Terwijl de concurrentie toe moet kijken hoe het team de Formule 1 in 2023 aan het domineren is en ze zelf ondanks upgrades niet echt dichter in de buurt komt, blijft Red Bull met hun eigen upgrades dus ook bij. Verstappen denkt niet per se dat teams zich veel meer zorgen hoeven te maken dan ze nu al doen, omdat de andere teams "Iedereen probeert logischerwijs zijn auto sneller te maken. Dat is ook wat wij proberen te doen."