Lewis Hamilton heeft een aflopend contract bij Mercedes en er lijkt maar geen schot te zitten in het overeenkomen van een nieuwe verbintenis. Sergio Pérez komt tegelijkertijd steeds verder onder druk te staan bij Red Bull Racing. Is '1+1=2' wel eens door het hoofd geschoten van de Oostenrijkse renstal? "Dan zouden we waarschijnlijk de fabriek moeten verkopen", zo luidt de reactie van Christian Horner.

De zomerstop is nog niet aangebroken, maar silly season draait al op volle toeren. Sterker nog: de eerste coureurswissel heeft al plaatsgevonden met de exit van Nyck de Vries en de terugkeer van Daniel Ricciardo. Dat lijkt echter pas het startschot, want er wordt al volop gespeculeerd over de volgende stoelendans. Wat gaat er gebeuren met onder meer Pérez en Charles Leclerc? Beiden hebben we nog een contract tot en met volgend seizoen, maar over hun toekomst wordt al veel gezegd en geschreven. En wat te denken van Hamilton, die nog steeds geen nieuw contract heeft getekend bij Mercedes. Zou hij niet de perfecte coureur zijn om Max Verstappen echt eens het vuur aan de schenen te leggen als teamgenoot? Horner kreeg deze vraag voorgeschoteld in een mediasessie.

Red Bull initieert interne stoelendans richting 2024

Verstappen weet keer op keer af te rekenen met zijn teamgenoten bij Red Bull. Ook Pérez kan de resultaten van de Nederlander niet evenaren. De druk op de Mexicaan neemt dan ook steeds verder toe. De laatste weken stelt Pérez behoorlijk teleur in de kwalificaties en Red Bull heeft al een waarschuwing afgegeven door haar test- en reservecoureur, Ricciardo, voor een half jaar uit te lenen aan AlphaTauri. Mocht de Australiër de pannen van het dak rijden bij de juniorenformatie, dan kan dit wel eens nadelig uitpakken voor Pérez, mits hij niet uit zijn vormdip weet te geraken. Maar wat als de contractverlenging van Hamilton bij Mercedes uitblijft, is hij dan geen optie voor Red Bull?

Hamilton én Verstappen niet te betalen voor Red Bull

"Het is niet iets dat we recentelijk overwogen hebben", zo reageert Horner op de potentiële kans om Hamilton naar Milton Keynes te halen. Daarnaast zou er op financieel vlak een groot obstakel ontstaan. Horner denkt niet dat het voor Red Bull haalbaar is om twee coureurs van dit kaliber tegelijkertijd onder contract te hebben. "Om die twee coureurs (Hamilton en Verstappen, red.) alleen al te betalen, zullen we waarschijnlijk de fabriek moeten verkopen!", zo knipoogt hij, verwijzend naar het feit dat de zevenvoudig- en tweevoudig wereldkampioen veruit de best betaalde coureurs op de grid zijn.

Horner hoopt dat Hamilton nog "vele jaren" blijft

Hamilton naar Red Bull is dus geen realistisch scenario, maar Horner hoopt wel dat zijn landgenoot nog een tijdje elders actief blijft in de paddock. "Lewis is overduidelijk een geweldige coureur. Hopelijk blijft hij nog vele jaren", zo zegt de teambaas, die in het verleden echter wel een paar keer heeft geprobeerd Hamilton naar Red Bull te halen.

Red Bull sprak in het verleden met Hamilton

"Er zijn een paar momenten geweest in het verleden dat we een aantal gesprekken hebben gevoerd over de mogelijkheid om bij Red Bull te komen", zo zegt Horner. "Maar dat is niet recent geweest."