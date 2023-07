Hoe laat begint vandaag het raceweekend in Hongarije?

Jan Bolscher

Vrijdag 21 juli 2023 07:59 - Laatste update: 09:04

De Formule 1 is neergestreken in Boedapest, waar aanstaande zondag de Grand Prix van Hongarije wordt verreden. Het weekend wordt vandaag echter eerst afgetrapt met de eerste twee vrije trainingen.

De Grand Prix van Hongarije vormt dit seizoen de elfde race van het wereldkampioenschap, en de eerste zonder Nyck de Vries. Eerder deze maand werd bekend dat de Nederlander per direct op straat is gezet door AlphaTauri vanwege tegenvallende prestaties. De 28-jarige coureur uit Sneek wordt vervangen door Daniel Ricciardo, die daarmee zijn rentree op de grid maakt. Ricciardo bleef eind vorig jaar zonder zitje achter nadat zijn contract bij McLaren vroegtijdig werd stopgezet.

Hungaroring

De race wordt verreden op de Hungaroring: een vrij kort baantje dat de coureurs in totaal over 4,381 kilometer asfalt voert. Het circuit kent in totaal veertien bochten en twee DRS-zones. Het baanrecord staat op naam van Lewis Hamilton. De Mercedes-coureur ging in 2020 in 1.16,627 de ring rond. De eerste Grand Prix hier werd verreden in 1986 en werd gewonnen door Nelson Piquet. De race wordt verreden over 70 ronden, waarmee een totale afstand van 306,63 kilometer wordt afgelegd.

Tijdschema Grand Prix van Hongarije

Het raceweekend in Boedapest wordt vandaag om 13:30 uur afgetrapt met de eerste vrije training. Om 17:00 uur is het vervolgens tijd voor de tweede oefensessie. De zaterdag begint om 12:30 uur met de derde en laatste vrije training, waarna om 16:00 uur de kwalificatie van start gaat. De Grand Prix van Hongarije wordt op zondag 23 juli vanaf 15:00 uur verreden.

Vrijdag 21 juli

13:30 uur: eerste vrije training

17:00 uur: tweede vrije training

Zaterdag 22 juli

12:30 uur: derde vrije training

16:00 uur: kwalificatie

Zondag 23 juli

15:00 uur: race