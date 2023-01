Vincent Bruins

Mercedes-teambaas Toto Wolff en Williams-teambaas James Vowles spreken zich uit over het potentiële nieuwe team van Michael Andretti. Al zouden acht van de tien huidige teams in de Formule 1 tegen de intrede van Andretti zijn, toch begint Wolff het positiever in te zien, zeker nu Andretti een samenwerking met General Motors is aangegaan.

Andretti en Cadillac hebben begin dit jaar de krachten gebundeld en hopen in 2025 op de grid te staan van de koningsklasse. Het proces gaat tot nu toe echter niet van een leien dakje. De meeste teams willen niet dat het startveld wordt uitgebreid, want dat zou betekenen dat ze het prijzengeld met meer teams moeten verdelen en dus een kleiner deel krijgen.

Wolff vertelde afgelopen zomer dat Andretti eerst moest bewijzen dat hij genoeg te bieden had om een plekje te verdienen in de Formule 1. Wellicht heeft Andretti dat nu gedaan, want de Oostenrijker lijkt minder fel te zijn tegen een nieuw team op de grid. "Cadillac en GM, dat is een statement," aldus de teambaas van Mercedes. "Het is zeker zo dat het feit dat ze samenwerken met Andretti iets positiefs is. Dat geeft het een andere invalshoek die al dan wel, al dan niet gunstig is voor de Formule 1, maar niemand zou de succesvolle geschiedenis van GM of Cadillac in de autosport in twijfel nemen evenals het merk als globale autofabrikant."

"We staan altijd open voor het idee om de sport te groeien," vertelde Vowles die Mercedes heeft verlaten waar hij hoofdstrateeg was, om de nieuwe teambaas bij Williams te worden. "Echter de waarheid is wel dat de sport financieel gezien steeds maar succesvoller en succesvoller moet worden. Wie zich aansluit in deze omgeving, moet die groei met zich meebrengen die nodig is om alle anderen in een betere positie te brengen of op zijn minst een neutrale positie. Er zijn veel mooie dingen aan Andretti en aan Cadillac. We moeten gewoon weten hoe het de sport zal laten groeien, op welke manier en wat de groei zal zijn."

