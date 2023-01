Remy Ramjiawan

Vrijdag 20 januari 2023 20:58

Achter de schermen is het team van Andretti al een tijdje bezig om het Formule 1-project op te zetten. De Amerikanen wachten nog altijd op goedkeuring vanuit de FIA en de Formule 1 en Mario Andretti stelt dat het project op dit moment in de beslissende fase zit.

Het Amerikaanse team hoopt in 2026 tot de Formule 1-grid toe te treden nadat het een samenwerking met het merk Cadillac van General Motors heeft aangekondigd, in de dagen nadat FIA-voorzitter Mohammed Ben Sulayem een "Expressions of Interest"-procedure in gang heeft gezet. Andretti Global had vorig jaar al bekendgemaakt dat het team een hoofdkwartier in Indianapolis zou oprichten, waardoor het de enige in de Verenigde Staten gevestigde ploeg zou worden. Rivaliserende teams hadden eerder geëist dat Andretti waarde zou toevoegen aan zijn voorstel, maar zelfs nadat het precies dat heeft gedaan met zijn nieuwe partnerschap, zijn er nog steeds geluiden van ontevredenheid.

Werken alsof er een akkoord is

Ondanks dat het team nog altijd wacht op het definitieve groene licht vanuit de FIA en de FOM, wordt er achter de schermen al gewerkt, alsof het team daadwerkelijk gaat racen. Bij het Italiaanse Autosprint vertelt de enkelvoudig wereldkampioen: "De waarheid is dat we doorgaan en het team van dag tot dag structureren, alsof we al het groene licht van de sportautoriteit hebben, want een dergelijk programma is zeer complex."

Andretti is al een tijdje bezig om een ingang te zoeken in de Formule 1 en hoewel er in de laatste dagen een stroomversnelling is gekomen in het proces, hoopt de Amerikaanse Formule 1-kampioen dat hij binnen enkele maanden uitsluitsel krijgt. "Laten we zeggen dat we redelijkerwijs binnen een paar maanden een antwoord kunnen hebben. Maar het is ook waar dat, op dit moment, elke dag telt en een goede kan zijn. Laten we afwachten, maar we zitten nu in de beslissende fase", aldus Andretti.

