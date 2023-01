Remy Ramjiawan

De Ferrari 675, de wagen van het komende jaar, zal volgens het Italiaanse Formu1a.uno een seconde sneller zijn dan de F1-75 uit 2022, zo zou blijken uit het simulatiewerk. De teams zijn volop bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen en ondanks dat er enkele wijzigingen worden doorgevoerd, is de auto grotendeels hetzelfde.

Aankomend jaar gaat de sport het tweede seizoen onder het nieuwe reglement in. Hoewel er een aantal aanpassingen worden doorgevoerd, zijn de auto's grotendeels hetzelfde als in 2022. Toch moet de wijziging aan de vloer niet worden onderschat. Zo wordt de vloer van de auto's wat omhoog geschroefd en volgens Nikolas Tombazis van de FIA, zou dit zo'n vijftien tot twintig punten aan downforce kosten. Het is omgerekend zo'n halve seconden per ronde, maar dat verschil zou inmiddels als zijn weggewerkt door de Scuderia.

Seconde sneller

Goed ingevoerde bronnen melden aan het Italiaanse medium dat de cijfers van het simulatiewerk van Ferrari positief zijn. De 2023-wagen zou maar liefst meer dan een seconde sneller zijn dan de wagen uit het afgelopen jaar. Het blijft natuurlijk een beetje koffiedik kijken, want prestaties in de simulator zijn niet altijd hetzelfde als op de baan.

Aanpassingen

De grootste veranderingen voor het aankomende jaar hebben te maken met de snelheid in de middel tot langzame bochten. De teams zijn achter de schermen bezig om het gedrag van 2023-wagens te begrijpen en te analyseren. Het grootste probleem van het afgelopen jaar, het porpoising, moet daarnaast met de wijzigingen ook tot het verleden behoren. Het gestuiter zorgde er in het begin van 2022 voor, dat teams gemiddeld zo'n zeven tienden langzamer waren.

Banden

Toch komt het niet alleen op de teams aan om snelheid te vinden. Bandenleverancier Pirelli heeft het afgelopen jaar flink getest met de banden voor 2023. De bedoeling is dat er minder onderstuur optreedt dan bij de banden van het afgelopen seizoen en daardoor kunnen de coureurs sneller de bochten ingaan, wat hopelijk voor hun resulteert in snellere rondentijden.

