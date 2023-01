Remy Ramjiawan

Donderdag 19 januari 2023 13:27

Voormalig Formule 1-coureur Felipe Massa vindt dat Ferrari in 2023 aan de bak mag om Red Bull Racing en Max Verstappen uit te dagen voor de wereldtitel. De Braziliaan wijst naar drie verbeterpunten en hoopt dat Charles Leclerc een echte gooi naar het kampioenschap kan doen, want dat verdient de Monegask in de ogen van Massa.

Ferrari was in 2022 terug van weggeweest. Daar waar het in de jaren ervoor kwakkelde met de auto om competitief te zijn, kwam de Scuderia in de openingsfase van het seizoen sterk uit de startblokken. Door diverse betrouwbaarheidsproblemen, maar ook missers van het team en de rijders, was de strijd om de titel snel beklonken, in het voordeel van Red Bull Racing. Het Italiaanse team heeft als reactie daarop teambaas Mattia Binotto vervangen en Frédéric Vasseur krijgt de schone taak om het eerste kampioenschap sinds 2008, weer naar Maranello te brengen.

Artikel gaat verder onder video

OOK INTERESSANT: Internet reageert emotioneel op bijzondere foto Mick Schumacher

'Alles moet perfect zijn'

Voor Massa, die zelf zeven jaar voor Ferrari reed, zijn er een aantal verbeterpunten die het Italiaanse team moet wegwerken, voordat het kan gaan denken aan de strijd om de titel. Bij het Poolse SwiatWyscigow geeft de 41-jarige Braziliaan tekst en uitleg: "Ik denk dat ze eerst de problemen moeten oplossen. Ze moeten de dingen verbeteren die niet werken - de strategie, maar ook veel andere dingen. Ze hadden mechanische problemen in het begin van het seizoen. Ze hadden problemen in de pitstop en veel, veel problemen met de strategie. Uiteindelijk, om het kampioenschap te winnen, moet alles perfect zijn."

Max Verstappen & Charles Leclerc

OOK INTERESSANT: Hoelang houdt het vetorecht van Ferrari nog stand?

Veranderen op de juiste manier

Carlos Sainz wist, ondanks een stroeve start van het seizoen, drie pole positions bij te schrijven en pakte de overwinning op Silverstone. Toch zal de voornaamste uitdager van Verstappen, Leclerc zijn, zo voorspelt Massa. "Hij is een geweldige coureur, hij verdient het echt om in een competitieve auto te rijden. Hij verdient de kans om als coureur voor het kampioenschap te vechten", aldus Massa. Toch moet Vasseur eerst schoon schip maken bij Ferrari en de Braziliaan hoopt dat het Fransman niet te hard van stapel zal lopen. "Als je dingen gaat veranderen, en je verandert op de verkeerde manier, dan is dat niet goed. Dus, je moet dingen op de juiste manier veranderen en snel repareren", aldus de elfvoudig Grand Prix-winnaar.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)