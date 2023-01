Remy Ramjiawan

De afgelopen paar maanden overwoog Ferrari haar vetorecht in te zetten tegen Red Bull Powertrains. Het Italiaanse merk beschikt als enige team uit de koningsklasse over een vetorecht en in het verleden heeft de renstal dit een aantal keren ingezet. Samen met de Ferrari-bonus die het team ieder jaar krijgt uitgekeerd, heeft de Scuderia een bijzondere positie binnen de sport en GPFans zocht uit hoeveel macht het team nu precies heeft en waar dit vandaan komt.

De iconische rode auto's staan synoniem voor de Formule 1. Al sinds het eerste officiële seizoen van de koningsklasse in 1950 is Ferrari aanwezig in de sport. Het team wordt voor haar loyaliteit dan ook beloond. Ieder team krijgt elk jaar het prijzengeld uitgekeerd, maar Ferrari krijgt nog los van de behaalde punten de zogeheten Ferrari-bonus. Uiteindelijk heeft de renstal uit Maranello vijftien wereldtitels bij de coureurs behaald en zestien bij de constructeurs. Daarmee is Ferrari het meest succesvolle team in de koningsklasse.

Formule 1 wil Ferrari niet verliezen

De Formule 1 heeft er in het verleden alles aan gedaan om Ferrari binnen de sport te houden. Het Italiaanse team heeft het argument ook meermaals gebruikt om invloed uit te oefenen op het beleid van de sport. Zo dreigt het team zo nu en dan met een vertrek uit de Formule 1, bijvoorbeeld als er een regelwijziging wordt aangekondigd waarbij Ferrari benadeeld kan worden.

Bernie Ecclestone

Onder leiding van Bernie Ecclestone werd over het algemeen aangenomen dat de sport het zich niet kon veroorloven om Ferrari kwijt te raken. Daarom werden er concessies in het reglement verwerkt, om de Italianen binnenboord te houden. Ook toen Liberty Media in 2017 het stokje van de Brit overnam, wist de Scuderia deze uitzonderingspositie voor een deel te behouden.

Prijzengeld

Een onderdeel van die uitzonderingspositie is het prijzengeld. Olav Mol en Erik Houben hebben in de 2023-editie van Zo werkt de Formule 1 de cijfers van het 2020-seizoen bij elkaar gezet. De sport keert een extra bedrag uit aan de Scuderia, zodat de naam Ferrari behouden blijft voor de sport.

Team Positie WK 2020 Prijzengeld Historie-bonus Ferrari-bonus Totaal Mercedes 1 105 18 - 123 Red Bull 2 98 14 - 112 McLaren 3 92 6 - 97 Aston Martin 4 85 - - 85 Alpine 5 78 4 - 82 Ferrari 6 72 13 42 - 127 AlphaTauri 7 65 - - 65 Alfa Romeo 8 58 - - 58 Haas 9 52 - - 52 Williams 10 45 5 - 50

Vetorecht

Het vetorecht is er in de jaren tachtig bij gekomen. Ferrari was destijds het enige team dat de auto volledig zelf ontwikkelde. De andere teams kochten veelal onderdelen, om deze vervolgens op de auto te monteren. Om de positie van Ferrari te beschermen, werd er afgesproken om het team weerbaar te maken. De renstal kreeg onder andere daardoor het vetorecht toebedeeld. Enzo Ferrari kon met het vetorecht ook de V12-motoren van het team beschermen. De concurrentie reed destijds al met V10-krachtbronnen rond. De Italiaan was bang dat dit de nieuwe norm zou gaan worden en dat er hierdoor belangrijk ontwikkelingsgeld door het putje zou worden gespoeld.

Toch zijn er inmiddels meerdere fabrikanten op de startgrid terug te vinden, dus rijst de vraag op of het vetorecht nog wel van deze tijd is. Voormalig Ferrari-teambaas Jean Todt vertelde er in het verleden over. Ook hij was kritisch op het bestaan van het recht. In 2013 dacht de Fransman erover na, toen in de rol van FIA-president, om het vetorecht voor Ferrari te laten vervallen. Toch was het juist Ecclestone die Todt wist te overtuigen van het behouden van het recht, zij het in een afgezwakte vorm.

Gebruik veto

Ferrari heeft in het verleden ook een aantal keren gebruik gemaakt van het vetorecht. Zo hield de Scuderia in 2015 het plan tegen om een maximumbudget in te stellen voor motoren van klantenteams. Het budget zou naar 11 miljoen dollar per jaar worden bijgesteld. Hierdoor zou Ferrari als motorleverancier veel geld mislopen. Ondanks het hebben van een vetorecht, kan Ferrari niet zomaar alles tegenhouden. In 2009 hield het team een eerste opzet voor een budgetcap tegen, maar dat werd later in de rechtszaal van tafel geveegd. Er werd echter niet getwijfeld aan het vetorecht dat Ferrari had ingezet. Destijds maakte het team een procedurele fout, waardoor de rechter er niet in mee kon gaan.

Vaste afspraken

Het vetorecht is vastgelegd in de Concorde Agreement. De huidige versie is in 2020 ondertekend en is geldig tot en met 2025. In de overeenkomst staan de commerciële afspraken tussen de teams en de houder van de Formule 1-rechten. In de versie van 2020 is het bedrag dat Ferrari krijgt al aanzienlijk verminderd en de verwachting is dat dit in de toekomst verder zal dalen. Toch blijft de Scuderia een belangrijke vinger in de pap houden als het om reglementaire beslissingen gaat. Het lijkt er echter op dat de sport langzaam maar zeker af wil van de unieke positie van het team uit Maranello. De budgetcap en de beperking over de aerodynamische tijd wijst naar een gelijker speelveld, waarin het de vraag is of het vetorecht nog wel een rol heeft.

