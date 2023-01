Brian Van Hinthum

Woensdag 18 januari 2023 15:57

Jamie Chadwick blijft ook komend seizoen actief bij het team van Williams in de Driver Acadamy van de Britse renstal. De 24-jarige dame gaat komend jaar in de Verenigde Staten rijden in de Indy NXT, maar blijft daarnaast verbonden aan het opleidingsprogramma van Williams.

Chadwick wist de W Series, een speciale racecompetitie voor dames, eigenlijk flink te ontgroeien en nadat de klasse dit jaar vroegtijdig moest worden op worden geheven, is zij verder gaan kijken in de motorsport. Chadwick gaf eerder al aan haar Formule 1-droom nog lang niet uit het hoofd gezet te hebben. "Mijn doel is om altijd te blijven verbeteren. Dat wil ik ook naar een nieuw niveau trekken. Ik weet dat ik dit jaar moet presteren, maar ik hou ook mijn ogen op de toekomst gericht. Mijn doel is om in de Formule 3 of de Formule 2 te komen", zei ze eerder. Het team van Williams kondigt nu in ieder geval aan dat zij haar ondersteunende rol in het academieprogramma van de renstal behoudt.

Reactie Chadwick

De tweevoudig W Serieus kampioene is in ieder geval blij dat zij haar rol bij de Britse renstal mag blijven invullen. "Het is geweldig om mijn relatie met Williams door te zetten. Ik heb sinds 2019 hun support gehad. De kans om actief te blijven in het team en mijn Formule 1-droom levend te houden is erg belangrijk. Ik kijk ernaar uit om te zien wat we samen kunnen bereiken", reageert de 24-jarige coureur.

Williams

Ook Sven Smeets, Sporting Director bij Williams, is blij met het zetten van de handtekeningen onder een nieuwe verbintenis. "We zijn erg blij om Jamie te behouden als belangrijk onderdeel van onze coureursacademie bij Williams. Ze is ongelofelijk getalenteerd en een belangrijk rolmodel in het inspireren van de volgende generatie vrouwen in de motorsport. We kijken ernaar uit om haar te supporten in 2023, terwijl ze haar nieuwe uitdaging in de INDY NXT begint."

