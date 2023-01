Jan Bolscher

Dinsdag 17 januari 2023 14:59

Toto Wolff is voorzichtig in zijn voorspellingen in aanloop naar het Formule 1-seizoen van 2023. De Mercedes-teambaas vertelt dat hij hoopt dat de volledige potentie uit de W14 gehaald kan worden, maar dat het gat naar Red Bull Racing en Ferrari wellicht niet kleiner is dan afgelopen jaar.

Mercedes kende een moeizaam seizoen in 2022 nadat al snel bleek dat de W13 niet deed wat men ervan had gehoopt. Met name in de eerste helft van het jaar deden de Zilverpijlen behoorlijk onder aan Red Bull Racing en Ferrari. Het dominante tijdperk van het team waarbij tussen 2014 en 2021 acht keer achtereenvolgend het kampioenschap bij de coureurs werd gewonnen, kwam hiermee ten einde. Het seizoen werd echter positief afgesloten met een een-tweetje in Brazilië, maar om dit kalenderjaar weer mee te kunnen doen om de knikkers, zal er een berg werk verzet moeten worden.

Artikel gaat verder onder video

Halve seconde achterstand

Wolff is dan ook voorzichtig in zijn voorspellingen: "Ik denk dat we hebben ontdekt waardoor we naar achteren zijn geraakt, waar de tekortkomingen liggen en waar we nog dingen moeten gaan begrijpen", wordt de Oostenrijker geciteerd door Autosport.com. "We werken er hard aan om een auto neer te zetten waarin dat is verwerkt, maar we zullen pas zien of we de volledige potentie waarvan wij geloven dat die altijd in de auto heeft gezeten hebben ontgrendeld als het testen begint. Er bestaat geen twijfel over dat het moeilijk wordt om geweldige organisaties zoals Red Bull of Ferrari in te halen als je op een halve seconde achterstand begint."

2023-seizoen

Volgens Wolff is het daarom belangrijk om de verwachtingen realistisch te houden. Als het gaat zoals het zou moeten gaan, zou er vooraan gevochten moeten kunnen worden. Maar ook dat is volgens de teambaas geen gegeven: "Het zou zomaar kunnen dat de gaten hetzelfde zijn als aan het eind van afgelopen seizoen", klinkt het. De testdagen in Bahrein worden afgewerkt op 23, 24 en 25 februari. Op zondag 5 maart is het tijd voor de eerste Grand Prix van het jaar, ook in Bahrein.

Vacature: Online F1-redacteur (freelance, part- of fulltime)