Maandag 16 januari 2023 18:28

George Russell en zijn vriendin Carmen Mundt hebben een aantal dagen namens Mercedes doorgebracht in Zweden, waar er onder andere gereden werd op het ijs. Dat verliep echter niet helemaal vlekkeloos.

Ook in de winterstop gaan de meeste Formule 1-coureurs liever niet thuis op de bank zitten. Op social media verschijnen dagelijks plaatjes van extreme activiteiten. Zo vertrok Charles Leclerc met een aantal vrienden naar Italië waar er onder andere een berg werd beklommen, volgde Carlos Sainz zijn vader op de voet in de woestijn tijdens de Dakar Rally om vervolgens zijn zandalen in te ruilen voor skischoenen en trotseerde Lewis Hamilton het uitdagende landschap in het ijskoude Alaska.

Russell vertrok op zijn beurt met zijn vriendin naar Zweden waar Mercedes een dikke wagen en een ijsbaan klaar had staan. Het stel deelde foto's van de dag op Instagram, maar waar Russell vooral foto's deelde van wat er wel goed ging, liet Mundt weten dat niet alles helemaal vlekkeloos was verlopen. Na een klein stuurfoutje raakte het tweetal van de ijsbaan en kwamen ze tot stilstand in de omliggende sneeuwbergen. Gelukkig konden ze er zelf hard om lachen.

